CEO SVET GLEDA I NE VERUJE! Srpkinja sa 17 godina osvojila VTA titulu

Новости онлине

15. 09. 2025. u 09:16

SENZACIJA u svetu tenisa!

ЦЕО СВЕТ ГЛЕДА И НЕ ВЕРУЈЕ! Српкиња са 17 година освојила ВТА титулу

Foto: EPA

Iva Jović, američka teniserka srpskog porekla, osvojila je prvu VTA titulu sa samo 17 godina.

Jovićeva je preskočila konkurenciju na turniru iz serije 500 u Gvadalahari, u finalu pobedivši Kolumbijku Emiliju Arango sa 6:4, 6:1 posle sat i 34 minuta borbe.

Ona je prethodno savladala i Kavu, Osorio, Kasintsevu i Bartunkovu, a ovim podvigom obezbedila je 36. mesto na WTA rang listi, nedaleko od pozicije nosioca na grend slemovima.

Što se samog finala tiče, srpsko-američki vunderkind imao je olakšavajuću okolnost toga što protivnici nije bilo dobro, pa je u jednom trenutku i povratila.

Prvi set završen je posle rolerkostera i čak pet brejkova u nizu, odnosno nakon što je Iva propustila tri set lopte na servisu, a onda brejkom došla do 1-0.

U drugom setu Jovićeva je bila mnogo bolja rivalka i zasluženo je upisala trijumf, postavši najmlađa teniserka ikada koja je osvojila Gvadalaharu.

Fudbal
