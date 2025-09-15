CEO SVET GLEDA I NE VERUJE! Srpkinja sa 17 godina osvojila VTA titulu
SENZACIJA u svetu tenisa!
Iva Jović, američka teniserka srpskog porekla, osvojila je prvu VTA titulu sa samo 17 godina.
Jovićeva je preskočila konkurenciju na turniru iz serije 500 u Gvadalahari, u finalu pobedivši Kolumbijku Emiliju Arango sa 6:4, 6:1 posle sat i 34 minuta borbe.
Ona je prethodno savladala i Kavu, Osorio, Kasintsevu i Bartunkovu, a ovim podvigom obezbedila je 36. mesto na WTA rang listi, nedaleko od pozicije nosioca na grend slemovima.
Što se samog finala tiče, srpsko-američki vunderkind imao je olakšavajuću okolnost toga što protivnici nije bilo dobro, pa je u jednom trenutku i povratila.
Prvi set završen je posle rolerkostera i čak pet brejkova u nizu, odnosno nakon što je Iva propustila tri set lopte na servisu, a onda brejkom došla do 1-0.
U drugom setu Jovićeva je bila mnogo bolja rivalka i zasluženo je upisala trijumf, postavši najmlađa teniserka ikada koja je osvojila Gvadalaharu.
