AMERI GLEDAJU I NE VERUJU! Trener Tejlora Frica usred meča žestoko isprozivao svog pulena

03. 09. 2025. u 08:30

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se danas u polufinale Otvorenog prvenstva SAD u Njujorku, pošto je u četvrtfinalu pobedio četvrtog igrača sveta Amerikanca Tejlora Frica posle četiri seta, 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

Foto AP

Sedmi teniser sveta pobedio je posle tri sata i 24 minuta i 53. put u karijeri se plasirao u polufinale grend slem turnira.

Đoković je u 11. meču protiv Frica ostvario 11. pobedu i 14. put se plasirao u polufinale Ju Es opena, čime je izjednačio rekord Amerikanca Džimija Konorsa.

Taj podatak je žestoko iznervirao trenera američkog tenisera. Naime, Majkl Rasel, se uključio u program uživo na televiziji ESPN i žestoko udario po svom igraču!

- Gem na 5:5 je bio užasan. Bukvalno poklonjen. Zato smo ga i poslali u svlačionicu posle drugog seta! Daje Novaku previše kredita. Treba samo da ostane u poenu, da pronađe forhend i napadne. Mnogo toga je psihološki, izgubio je od njega deset puta, ali ovo je US Open! Uključi publiku i opusti se - rekao je Rasel u razgovoru sa legendama tenisa Džonom Mekinroom i Bredom Gilbertom.

Ove reči šokirale su teniski svet jer ih apsolutno niko nije očekivao. Bizarno, jer sigurno niko ne pamti da se ovako nešto desilo u "belom sportu".

Novak Đoković će u polufinalu Ju-Es opena igrati protiv Karlosa Alkaraza.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

 

