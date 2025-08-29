KAKAV ŠOK NA JU-ES OPENU! Bivši finalista Rolan Garosa i Austtralijan opena "izbačen" sa takmičenja, ali to nije jedina senzacija

NASTVLjA se sa iznenađenjima na Ju-Es openu.

FOTO: Tanjug/AP

Poslednji gren slem u sezoni doneo kao i obično mnogo senzacija. Jedna od njih je i Stefanos Cicipas. Grk nikako da pronađe formu koja ga je krasila pre dve, tri godine kada je igrao finala Australijan opena i Rolan Garosa.

Psihološki pad Cicipasa iskoristio je Daniel Altmajer i posle pet setova poslao Stefanosa kući - 7:6 (7:5), 1:6, 4:6, 6:3, 7:5.

Pored Grka sa takmičenja je "izbačen" i Karen Hačanov. Kamil Majhšak je pre ovog četvrtka izgubio sva četiri meča sa Hačanovom. Sada je gubio 2:0 u setovima. Vratio se, ali gubio je sa 5:2 u petom setu.

Na kraju je Poljak, koji je svojevremeno bio suspendovan zbog kršenja antidoping pravila, slavio sa 2:6, 6:7 (4-7), 6:4, 7:5, 7:6 (10-5) i tako je izbacio devetog tenisera sveta.

Hačanov, koji je u Njujorku svojevremeno igrao u polufinalu, vodio je sa 5:2 u petom setu i propustio je čak pet meč lopti.

Drugi put u karijeri Majhšak je u trećem kolu Ju-Es opena, a najbolji grend slem rezultat mu je osmina finala Vimbldona.

Za plasman u četvrto kolo boriće se sa Švajcarcem Leandrom Riedijem, koji je takođe napravio iznenađenje i okrenuo 0-2 u duelu sa Fransiskom Serundolom. Riedi je stigao iz kvalifikacija, ima 23 godine i trenutno je 435. teniser sveta. A Serundolo, 19. nosilac iz Argentine, imao je i brejk prednosti u trećem setu, praktično dobijen meč…

Aleksander Zverev je lako izašao na kraj sa Džejkobom Fernlijem – 6:4, 6:4, 6:4, Lorenco Muzeti je takođe sa 3-0 izbacio veterana Davida Gofana i sada ga čeka zemljak Flavio Koboli, koji je u drami bio bolji od Džensona Bruksbija – 5:7, 6:3, 6:4, 2:6, 7:6 (10-3). Bruksbi je u desetom gemu petog seta propustio dve meč lopte.