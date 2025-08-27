KRAJ ZA HAMADA MEĐEDOVIĆA! Srpski teniser na startu Ju-Es opena završio takmičenje

Srpski teniser Hamad Međedović izgubio je meč prvog kola Ju-Es opena od Danijela Altmajera i tako već na startu završio učešće u Njujorku.

U veoma neizvesnom duelu, u trajanju od četiri sata i 50 minuta, Novopazarac je poražen rezultatom 3:2 (7:5, 6:7, 7:6, 6:7, 6:4).

Sam rezultat govori da su nijanse odlučivale, a one se nisu nalazile u igri Međedovića, već u njegovoj psihi, jer je prečesto imao uspone i padove, pogotovo u ključnim momentima.

U svakom od setova je Hamad imao svoje blistave momente i šanse da ih prelomi u svoju korist, ali je to uspeo samo u taj-brejku drugug seta.

Nemac je u prvom setu krenuo odlično i rano poveo sa 3:0, da bi Srbin odmah uzvratio na isti način i poravnao na 3:3. Zatim su igrači bili u egalu, sve dok u samom finišu Altmajer nije novim brejkom i poveo u setovima.

U drugom je Međedović krenuo bolje i prvi stekao prednost, imao je 3:1 i 4:2, ali je potom stao i dozvolio rivalu preokret na 5:4. Ipak, uspeo je da se stabilizuje i ode u taj-brejk u kom je potpuno dominirao, poveo sa 5:1 i onda sa 7:3 izjednačio na 1:1 u setovima.

Treći set je zaličio na prvi, jer je Nemac stekao, pa brzo ispustio početnu prednost. I ponovo smo "skliznuli" u taj-brejk. Tamo je Hamad opet bolje krenuo, ali nije "iskopirao" prethodni set, iako je imao set loptu na 7:6. Izgubio je tri vezana poena i nemački teniser je ponovo stekao prednost, a Srbin je doslovno "uništio" svoj reket u naletu besa.

Četvrti set je bio "najdosadniji", u smislu da nismo videli niti jedan oduzeti servis, već je ponovo – pogađate – odluka pala u taj-brejku. Ko je igrao "plus gemove" u kladionici već je uveliko mogao da slavi, ali je uskoro Međedović bio taj koji je slavio sa svojim navijačima.

Jer, ovog puta nije dozvolio pad kao što jeste u prethodnom, te je došavši do dve vezane set lopte, iskoristio drugu i odveo nas u odlučujući, peti set.

I onda odlučuju nijanse, a one nisu bile na strani momka iz Novog Pazara. Nije iskoristio svoju brejk priliku, a onda jeste Altmajer u 5. gemu koji je otvorio spektakularnim poenom nakon "tvinera" i psihičkog potonuća Međedovića.

Čak je i u narednom gemu mogao Hamad da uzvrati, ali je mlak forhend poslao u mrežu i tako nije uspeo da dođe do brejk lopti za odgovor.

Nemac je do kraja relativno rutinski odservirao i dobio skoro petočasovni maraton na terenu broj 13.

Altmajera u 2. rundi čeka Stefanos Cicipas, koji je ranije tokom večeri posle preokreta eliminisao Francuza Aleksandera Milera sa 3:1 (4:6, 6:0, 6:1, 7:6).