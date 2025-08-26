NAJNOVIJE VESTI, JU-ES OPEN: Poznato kad Novak Đoković igra drugi meč u NJujorku

NOVAK Đoković je dobro počeo učešće na Ju-Es openu. Srbin je saznao kad će ponovo biti na terenu u Njujorku.

FOTO: Tanjug/AP/Frank Franklin II

Četvorostruki šampion ovog grend slema će u drugom kolu igrati protiv Amerikanca Zakarija Svajde, a njihov meč je u sredu prvi na "Artur Eš" stadionu i počeće u 17.30.

US Open Order of play - Wednesday, August 27, 2025 pic.twitter.com/BQ4EJDCidw — Tennis Schedules (@SchedulesTennis) August 26, 2025

Termin je za sve ljubitelje tenisa u Srbiji idealan, ali ne i za sedmog na ATP listi, s obzirom na to velike vrućine i vlažnost vazduha.

Novak se i u prvom meču mučio sa energijom tokom drugog seta, no sve se dobro završilo i bez problema je pobedio Lirnera Tijena.

Podsetimo, titulu na Ju-Es openu brani Italijan Janik Siner.

