DRAMA NA JU-ES OPENU! Novak Đoković jedva stajao na nogama i izbacio Amerikanca

Novak Đoković započeo je takmičenje na Ju-Es openu pobedom nad 19-godišnjim Amerikancem Lernerom Tijenom rezultatom 3:0, po setovima 6:1, 7:6 (3), 6:2.

Foto AP

Meč na stadionu "Artur Eš" bio je sve samo ne rutinski, a Đoković je, osim sa protivnikom, vodio borbu i sa žuljevima.

Srpski teniser je meč je započeo ubedljivo. Đoković je za samo 24 minuta dobio prvi set, ne ostavivši mladom Amerikancu, inače učeniku bivšeg šampiona Majkla Čenga, ni promil šanse da se bilo čemu nada.

Ipak, drugi set doneo je znatno više neizvesnosti. Tijen je zaigrao mnogo hrabrije, imao čak tri brejk šanse i jednu set loptu, ali je iskustvo i hladna glava Đokovića presudila u taj-brejku - šest prvih poena u tom delu igre bili su mini-brejkovi, što dovoljno govori o neizvesnosti na terenu.

Tokom drugog seta Đoković se često hvatao za leđa i tražio kontakt sa svojim boksom, a nakon osvojenog seta zatražio je medicinski tajm-aut. Ispostavilo se da problem, ipak, nije bio u leđima, već u žuljevima koji ga muče još od Rolan Garosa.

U trećem setu mladi Amerikanac je uspeo da napravi brejk na samom startu, ali je Đoković brzo uzvratio i sa dva uzastopna brejka preokrenuo rezultat u svoju korist.

Iako je Tijen potom uspeo da spase jednu meč loptu i vrati jedan brejk, srpski teniser odmah zatim ponovo oduzima servis protivniku i stavlja tačku na susret za konačnih 3:0.

Đoković će u drugom kolu igrati protiv još jednog Amerikanca, 143. igrača sveta Zakarija Svjade, koji je bio bolji od Mađara Žambora Piroša.