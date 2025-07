SINER POKAZAO SNAGU: Italijan razbio Španca za osminu finala Vimbldona

JANIK Siner nastavio je sa odličnim igrama na Vimbldonu. Italijan je ubedljivo savladao Pedra Martineza sa 6:1, 6:3, 6:1.

Foto: EPA-EFE/TOLGA AKMEN

Najbolji teniser sveta je pokazao da je spreman da ode do kraja u Londonu. On nikad nije igrao u finalu ovog turnira i po do sad prikazanom ove godine bi tamo mogao da završi.

Koliko je Siner bio dominantan protiv Španca najbolje može da se vidi po tome što je u svakom setu napravio po dva brejka, a izgubio je ukupno pet gemova.

Martinez je jedinu priliku da rivalu oduzme servis imao u finišu drugog segmenta, ali nije iskoristio nijednu od četiri brejk lopte i tada je bilo jasno da će ovaj duel biti brzo završen.

Siner (trostruki grend slem šampion) će u osmini finala igrati protiv pobednika meča Grigor Dimitrov (Bugarska) - Sebastijan Ofner (Austrija).

