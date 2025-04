"AKO VAM SMETA, IGRAJTE ŠAH": Aleksandar Zverev oštro kritikovan od strane selektora Argentine

Selektor Dejvis kup reprezentacije Argentine Havijer Frana stao je u odbranu svojih zemljaka, ali i svih Južnoamerikanaca.

Povod su bile kritike Aleksandera Zvereva na publiku u Buenos Ajresu tokom nedavnog turnira.

Zverev je posle poraza u četvrtfinalu od Fransiska Serundola kazao da tamošnja publika ne zna da se ponaša.

- Uvek isto, uvek smo mi loši momci. Mi smo bezobrazni, nekad jesmo, nekad ne. Ne možete suditi o nama po tim stvarima. Ponavljam, pogrešno je zviždati između servisa, ali ne možete da sprečite pet, 10 ili 15 hiljada ljudi da navija za svog domaćeg igrača - rekao je Frana.

Frana kaže da bi razumeo kada bi npr. navijači u Hamburgu vatreno bodrili Zvereva protiv nekog stranog igrača.

- Ako vam smeta, trebalo bi da se bavite nečim drugim, kao što je šah. Ako odem da igram protiv Zvereva u Hamburgu i oni ne učine da se osećam kao gost, ne predstavljate to kao nešto normalno. To je njihov način, poštujemo to. Ono što ne volim je kad se sitnice preuveličavaju - rekao je Frana.

