IZNENAĐENJE U DALASU: Prvi nosilac ispao u drugom kolu

NA turniru u Dalasu desilo se iznenađenje, pošto je eliminisan prvi nosilac Tejlor Fric. Bolji od njega bio je Denis Šapovalov sa 2:6, 6:3, 7:6(2).

Epa / SCOTT BARBOUR

Ništa nije slutilo da će ovaj meč imati ovakav ishod nakon što je četvrti teniser sveta dobio ubedljivo prvi set - 2:6.

Ipak, nije to uzdrmalo Kanađanina koji je idealno otvorio drugi segment. On je odmah napravio brejk i tu prednost je sačuvao do kraja.

Treći set bio je izjednačen. Niko od dvojice tenisera nije imao brejk priliku, pa je odluka o pobedniku pala u taj-brejku. Šapovalov je idealno odigrao 13. gem, tri puta je rivalu oduzeo servis, što je značilo pobedu posle dva sara i četiri minuta igre.

Kanadski teniser će u četvrtfinalu Dalasa igrati protiv Čeha Tomasa Mahača.

