NOVAK ĐOKOVIĆ STIGAO POD POLICIJSKOM PRATNJOM I PUŠKAMA! Srbin bio u gostima kod najkontroverznije i najmoćnije osobe u Argentini (VIDEO)

🥹 Djokovic and his team chant the iconic ‘olé, olé, olé, olé. Delpo, Delpo…’, as they leave Argentina 🇦🇷



📸 del Porto’s IG live pic.twitter.com/ydTPwRPA1h — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) December 2, 2024