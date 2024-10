VODIO JE LEGENDE TENISA: Najbolja na svetu promenila trenera, evo o kome se radi (FOTO)

🇵🇱 PILNE: Wim Fissette nowym trenerem Igi Świątek!



🇬🇧 BREAKING: Wim Fissette is the new coach of Iga Świątek!



📸 Jimmie48 Photography | WTA | #czasnatenis pic.twitter.com/NfvokmsNZK — Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) October 17, 2024