NOVAK ĐOKOVIĆ SE PONOVO OGLASIO: Poslao poruku Nadalu i pokazao zašto je najbolji svih vremena

IAKO se moglo očekivati da karijera Rafaela Nadala neće trajati još dugo, svi su ostali iznenađeni kad se oglasio ovog četvrtka i objavio da se oprašta od profesionalnog igranja tenisa. Njegov najveći rival Novak Đoković je odao priznanje Špancu za sve što je uradio u "belom sportu".

Nole se oglasio putem Instagrama i još jednom iskazao ogromno poštovanje prema velikom igraču i rivalu.

- Rafa, jedan post nije dovoljan da se iskaže poštovanje koje imam prema tebi zbog svega što si uradio za naš sport. Inspirisao si milione dece da počnu da igraju tenis i mislim da je to verovatno najveće dostignuće koje svako može da poželi. Tvoja upornost, posvećenost, borbeni duh će se učiti decenijama. Tvoje nasleđe će živeti zauvek. Samo ti znaš šta si morao da uložiš da bi postao ikona tenisa i sporta uopšte. Hvala ti što si me toliko puta gurao do same granice u našem rivalstvu koje je najviše uticalo na mene kao igrača. Tvoja strast da predstavljaš Španiju uvek je bila izuzetna. Želim ti najbolji mogući oproštaj u Malagi sa Dejvis kup timom Španije. Biću tamo lično da odam poštovanje tvojoj zvezdanoj karijeri - napisao je Novak Đoković.

Nole je ovom porukom još jednom pokazao koliko poštuje Nadala i sve što je napravio u karijeri. Inače, njihovo rivalstvo je najveće u tenisu. Oni su odigrali 60 međusobnih mečeva.

