ĐOKOVIĆA POTRESLA SMRT BIVŠEG TRENERA: Novak poslao srceparajuću poruku (FOTO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da će deonica brze pruge od Novog Sada do Subotice biti otvorena 24. novembra, što je godinu dana pre predviđenog roka i najavio da će se za dve godine, iz Beograda do Budimpešte, stizati za dva sata i 40 minuta, odnosno za sat i po iz Subotice do mađarske prestonice.