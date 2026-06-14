ZELENSKI LIKUJE ZBOG BRITANSKOG UPADA NA RUSKI TANKER: Ovako su Starmerovi komandosi izvršili specijalnu operaciju (VIDEO)
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski zahvalio je Velikoj Britaniji na presretanju ruskog tankera za naftu iz "flote iz senke" u Lamanšu, opisujući taj postupak kao "važan korak".
"Oholost Rusije, podstaknuta prihodima od nafte i gasa, utrla je put ovom ratu i svaka odluka partnera koja lišava Rusiju novca takođe ograničava sam taj rat", napisao je Zelenski na mreži Iks, lično zahvalivši britanskom premijeru Kiru Starmeru i "svim Britancima".
Zelenski je istakao da Evropa hitno treba da preduzme zakonodavne korake kako bi omogućila ne samo zadržavanje tankera i ograničenja isporuka nafte, već i konfiskovanje nafte koju oni prevoze.
"To će svakako pomoći da se mir približi", zaključio je predsednik Ukrajine.
(Iks)
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