ZELENSKI LIKUJE ZBOG BRITANSKOG UPADA NA RUSKI TANKER: Ovako su Starmerovi komandosi izvršili specijalnu operaciju (VIDEO)

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski zahvalio je Velikoj Britaniji na presretanju ruskog tankera za naftu iz "flote iz senke" u Lamanšu, opisujući taj postupak kao "važan korak".

Foto: x printskrin/Keir Starmer

"Oholost Rusije, podstaknuta prihodima od nafte i gasa, utrla je put ovom ratu i svaka odluka partnera koja lišava Rusiju novca takođe ograničava sam taj rat", napisao je Zelenski na mreži Iks, lično zahvalivši britanskom premijeru Kiru Starmeru i "svim Britancima".

I am grateful to the UK for taking this important step against Russia’s oil fleet – a shadow fleet tanker has been detained off the UK's southern coast.



It was Russia’s hubris, fueled by high oil and gas revenues, that paved the way for this war, and every decision by partners… https://t.co/ej16vDOF0E — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) June 14, 2026

Zelenski je istakao da Evropa hitno treba da preduzme zakonodavne korake kako bi omogućila ne samo zadržavanje tankera i ograničenja isporuka nafte, već i konfiskovanje nafte koju oni prevoze.

"To će svakako pomoći da se mir približi", zaključio je predsednik Ukrajine.

(Iks)