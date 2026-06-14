SNIMAK UKRAJINSKE BEŽANIJE IZ ZAUZETE KONSTANTINOVKE: Sklanjanje u poslednje uporište "PUTEM IZ PAKLA" (VIDEO/MAPA)

UKRAJINSKI mediji prate posledice teškog poraza Ukrajinaca kod Konstantinovke u Donjeckoj oblasti i povlačenje ka jedinom nezauzetom uporištu na ovom prostoru - Družkivki.

printscreen/youtube/Kyiv Independent

Iako su snimci, koje je napravio Kijev independent ohrabrujući po Ukrajince zbog stava vojnika, situacija je kritična i nimalo povoljna po ukrajinsku vojsku na ovom delu fronta.

Konstantinovka je bila važno uporište i mesecima unazad su se za nju vodile žestoke borbe, za svaku zgrad i pedalj teritorije.

Jedino mesto koje u ovoj regiji nije pod ruskom kontrolom je nešto severnija Družkivka, u koju se vojska povlači. Ona je ugrubo udaljena, kao što možete videti na karti ispod, oko 20 kilometara.

printscreen/google maps Relacija - Konstantinovka-Družkivka

Vojnici navode u ovom prilogu da se ne predaju, ali da su umorni i pomalo demoralisani zbog situacije.

printscreen/google maps Pozicija Konstantinovke

Usput su novinari ispitivali i građane o tome šta misle, ali je sasvim jasno da je ovakvo izveštavanje u mnogo čemu subjektivno, ali i dobro cenzurisano.

Vojnici koje gledate su deo 24. motorizovane brigade ukrajinske vojske.

Novinar koji je autor ovog priloga navodi da ga scene podsećaju na film "Pobesneli Maks", ali da je realnost mnogo surovija.

Ukrajinci, iako spremni za borbu, deluje kao da i sami vide da se nema svrhe više boriti na ovom pravcu.

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