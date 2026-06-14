PROKLETSVO SE NASTAVLJA: Nemačka izvukla sedmicu! Kurasao deklasiran, ali crni niz "pancera" traje (VIDEO)

Fudbalska reprezentacija Nemačke pobedila je Kurasao rezultatom 7:1 (3:1) u prvom kolu Grupe G na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.

Foto: Tanjug/AP Photo/Eric Gay

Znalo se i pre meča da debitant na Mundijalima nema šta da traži protiv četvorostrukog planetarnog prvaka, što se videlo i u najavi ove utakmice, ali su u prvom poluvremenu pokazali da im je srce bilo najveći adut u pohodu na dolazak u SAD.

To dovoljno govori da su uspeli da nastave crni niz "pancera", koji su sedmi put zaredom na svetskim prvenstvima primili gol na završnom turniru, čak i protiv države koja je po broju stanovnika manja od Kragujevca!

Foto: AP Photo/Michael Wyke

Od prve sekunde krenuli su izabranici Julijana Nagelsmana ofanzivno i to im se isplatilo već posle 360 sekundi igre. Na dodavanje Florijana Virca, najprisebniji je bio Feliks Nmeča. Napadač Borusije Dortmund je preciznim šutem od starta naterao golmana Roma da vadi loptu iz mreže – 1:0.

Mirisalo je već tada na katastrofu državice od 150.000 stanovnika, koja je samim plasmanom ispisala zlatne stranice fudbala na Karibima. Međutim, da se ne zaustave na tome potrudio se Livano Komensenija.

Foto: Tanjug/AP Photo/Eric Gay

Osim što je postigao treći gol u državnom timu, na isteku 21. minuta, potrudio se da njegovo ime bude zlatnim slovima ispisano u fudbalskim krugovima Kurasaa, a Nemcima produži crni niz. Naime, ni u sedmom meču zaredom na Mundijalima, „panceri“ nisu uspeli da sačuvaju mrežu, a sada su primili pogodak kada se najmanje očekivalo…

To samo kao da je naljutilo četu najmlađeg selektora na SP (38), koja je protiv najstarijeg trenera na šampionatu (79) pokazala karakter i ubacila već do poluvremena u „treću brzinu“.

Do drugog pogotka Nemaca, ređale su se šanse Sanea, Virca, Šloterbeka… A onda, stvari su došle na svoje mesto.

Upravo je defanzivac Dortmunda, Nik Šloterbek, najviše skočio posle kornera Natanijela Brauna, levog beka Ajntrahta i iz drugog pokušaja (pošto je pre toga bio neprecizan), uspeo da pronađe put do cilja – 2:1.

Do sudijske nadoknade prvog dela igrala se „viktorija“ pred golom Roma, da bi u četvrtom minutu dodatnog vremena, Bazur neoprezno sapleo Nmeču, a odgovornost preuzeo Kai Haverc. Napadač Arsenala je poslao golmana Kurasaa u jednu, a loptu u drugu stranu za nedostižnih – 3:1.

Sve dileme rešio je Džamal Musijala na početku drugog poluvremena. Sjajnim i preciznim udarcem po zemlji iskosa, 23-godišnji fudbaler Bajerna je postigao svoj 10. gol u nacionalnom timu, a na semaforu je pisalo ubedljivih 4:1!

Bio je to kraj svih nadanja Kurasaa da može do podviga, koji je imala do 21. minuta pozitivan rezultat u džepu. Da bi, „petardu“ na kraju aktivirao Denis Undav u 69. koji je samo 180 sekundi pre toga zamenio raspoloženog Musijalu. Golgeter Štutgarta je pogodio za 5:1 i debakl debitanta u Teksasu.

Isti igrač je na asistenciju Kimniha samo osam minuta kasnije i drugi put se upisao u strelce za ogromnih 6:1 protiv nedoraslog rivala sa Kariba.

Tačku na ubedljiv trijumf stavio je Kai Haverc golom u 89. minutu, a svojim prvencem za ubedljivih 7:1, na dodavanje Undava, koji je zaokružio sjajnu partiju sa dva gola i asistencijom. Ali, odbrana "pancera" je opet pala...

U drugom meču grupe sastaju se Obala Slonovače - Ekvador.

Kada je reč o drugom kolu, Nemačka se sastaje sa Obalom Slonovače 20. juna od 22 časa, dok će Kurasao na megdan Ekvadorcima 21. juna u dva časa ujutru po srednjeevropskom vremenu.

NEMAČKA - KURASAO 7:1 (3:1)

STRELCI: Nmeča 6, Šloterbek 39, Haverc penal 45, Musijala 47, Undav 69,77, Haverc 88. - Komenensija 21. STADION: NRG u Hjustonu. SUDIJA: Džalal Džajed (Maroko).

NEMAČKA: Nojer - Kimih (83. Anton), Ta (73. Ridiger), Šloterbek, Braun (73. Raum)- Pavlović, Nmeča (73. Gorecka)- Sane, Musijala (64. Undav), Virc - Haverc

KURASAO: Rom - Floranus, Bazur, Obispo, Fonvil - Komenensija, L. Bakuna - Hansen, Čong (83. Kastaner), Ž. Bakuna - Lokadija (64. Margarita).

TOK MEČA

DRUGO POLUVREME

Kraj utakmice!

90. minut - Još pet minuta sudijske nadoknade vremena.

88. minut - GOOOOOOOOOOOOL!!! Kai Haverc postiže sedmi gol za Nemačku, koja vodi 7:1! Deklasiran je Kurasao na kraju... Iako je u 21. minutu na semaforu stajalo 1:1.

85. minut - Evo i istorijskog prvog kornera za Kurasao na Mundijalima!

82. minut - Korner Rauma, nikog nije bilo na drugoj strani. Džerad Kastaner menja Čonga u timu Kurasaa. Kod Nemaca, Anton ulazi umesto Kimiha.

77. minut - GOOOOOOOOL!!! Novi, sedmi gol u nacionalnom timu Denisa Undava, Nemačka vodi 6:1!

73. minut - Trostruku promenu pravi Nagelsman: Natanijela Brauna menja Raum, Gorecka ulazi umesto Nmeče, Ta izlazi, na terenu je Ridiger.

69. minut - GOOOOOOOOOOOOOL! Puče "petarda" u Teksasu, strelac je Denis Undav koji je tek ušao na teren umesto Musijale - 5:1! Ide se na pauzu

64. minut - Denis Undav je zamenio Musijalu, a Margarita ušao umesto Jirgena Lokadije kod Kurasaa.

63, minut - Na drugoj strani neverovatan promašaj Leroja Sanea.

Foto: AP Photo/Eric Smith

60. minut - Antonis je centrirao, a Leandro Bakuna šturiao preko gola, tek drugi pokušaj Kurasaa na utakmici.

47. minut - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!! Džamal Musijala postiže spektakularan gol, zatresao je "malu mrežu" golmana Roma udarcem iskosa po zemlji - 4:1! Njegov deseti gol u nacionalnom timu!

Jedna promena kod Kurasaa, na terenu je Antonis umesto Hansena.

46. minnut - Počeo je drugi deo utakmice u Teksasu!

PRVO POLUVREME

Završeno je veoma uzbudljivo prvo poluvreme!

45+4. minut - GOOOOOOOOOOOOOOL!!! Nemačka vodi 3:1 i sada ima siguran rezultat pred nastavak meča, napadač Arsenala je strelac!!

45+3. minut - PENAL za Nemačku, posle neopreznog starta Bazura nad Nmečom! VAR je samo potvrdio odluku, Kai Haverc preuzima odgovornost!

Još četiri minuta nadoknade prvog poluvremena!

45. minut - "Viktorija" se igra pred golom Kurasaa, ni udarac Haverca nije završio u mreži "plavih".

44. minut - Opet Šloterbek glavom pokušava, odbranio se Kurasao, a Nemci dobijaju novi korner, šesti u prvom delu! Izboksovao je Rom.

Photo: AP Photo/Eric Smith

38. minut - GOOOOOOOOOOOL!!! Opet vode Nemci, prvi gol u nacionalnom timu postigao je Niko Šloterbek, posle kornera Natanijela Brauna. Sjajno je zahvatio loptu ponovo glavom, i sada mnogo preciznije naterao Roma na kapitulaciju - 2:1!

32. minut - Dva velika "zicera" za Nemce, najpre je Saneov šut iz sa 12 metara izblokiran, da bi potom odbrana Kurasaa zaustavila Kaija Haverca.

28. minut - Kakva šansa za Nika Šloterberka! Kimih je centrirao iz slobodn udarca, a fudbaler Dortmunda pokušao glavom, međutim Rom sjajno odbranio. Novi korner za "pancere". Sada je Raum ubacio na peterac, Rom siguran, ipak, Musijala je iznudio još jedan udarac iz ugla.

Foto: Tanjug/AP Photo/Eric Gay 24. minut - Nastavljena je utakmica.

Idemo na pauzu, takozvani tajm-aut, koji je uveden od ovog prvenstva od tri minuta.

21. minut - GOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Livanooooo Komenensijaaaaaaa, istorija je ispisana, prvi pogodak za Kurasao u epskom učešću na Mundijalima, Nemačka je šokirana! Njegov treći gol u reprezentaciji, a "panceri" ni u sedmom meču zaredom na SP nisu uspeli da sačuvaju mrežu od rivala - 1:1!

19. minut - Evo i prvog pokušaja Kurasaa: Leandro Bakuna je poslao šut sa velike razdaljine, daleko iznad gola, ni blizu Nojerove konstrukcije. Potom Virc šalje prejaku loptu za Haverca.

14. minut - Udarac Florijana Virca iskosa sa distance, lopta je prohujala pored gola Roma.

Foto: AP Photo/Karen Warren

12. minut - Ređaju se šanse za Nemce, sada je Pavlović na peterac poslao loptu Nmeči, koji se dobro snašao, ali slabo tukao u završnici. Nova prilika za favorita.

11. minut - Kakav pas Musijale za Sanea, pokušao je iskusni Leroj po zemlji udarcem, koji je otišao uz pomoć Bazura u korner, ali ništa od udarca iz ugla.

9. minut - Još jednom sjajna šansa da Nmeča postigne i drugi gol na meču, odličan udarac sa 20 metara, sreća za golmana Roma.

Germany 🇩🇪 scores in just 6 min 🔥 pic.twitter.com/b0hkqNqk9x — FIFA World Cup 2026 (@FIFAWC26Updates) June 14, 2026

6. minut - GOOOOOOOOOOOOOOL!!!! Feliks Nmeča je strelac, fudbaler Borusije Dortmund je ekspresno probio bunker debitanta!!! Posle dodavanja Florijana Virca usledio je udarac, izuzetno precizan za radost nemačkih navijača - 1:0!

2. minut - Krenuli su Nemci ofanzivno od starta, Braun je bio u prodoru, ali se nije snašao u šesnaestercu i prilika da ugrozi Roma je propala!

Utakmica je počela!

Pre utakmice:

18.57 - Nemačka u šest mečeva zaredom na Mundijalima nije uspela da sačuva mrežu, možda je sada trenutak da se prekine crni niz.

Germany 🇩🇪 vs Curaçao 🇨🇼

Let the battle begins 🔥🏆 pic.twitter.com/1ZwHamRxZL — FIFA World Cup 2026 (@FIFAWC26Updates) June 14, 2026

18.55 - Sve osim ubedljive pobede "pancera", predstavljalo bi prvorazrednu i istorijsku senzaciju računajući i prvo Svetsko prvenstvo odigrano 1930. godine u Urugvaju.

18.54 - Sledi intoniranje himni, prvo Nemačka.

18.52 - Uskoro počinje utakmica na NRG areni u Teksasu.

18.34 - Od svih fudbalera Kurasaoa, samo je Tahit Čong rođen u ovoj državi, svi ostali igrači su rodom iz Holandije.

18.20 - Podsetimo, biće ovo okršaj najmlađeg i najstarijeg selektora na Mundijalima ikad, pošto je razlika u godinama Julijana Nagelsmana i Dika Advokata čak 42 leta!

🏆 2026 Dünya Kupası'nda en genç ve en yaşlı teknik direktör karşı karşıya geliyor.



🇩🇪 Julian Nagelsmann (38)

🇨🇼 Dick Advocaat (78)



⏰ 20.00 | Almanya 🆚 Curaçao pic.twitter.com/LoYiIOeyBw — AA SPOR (@aa_spor) June 14, 2026

18.12 - Nije bilo iznenađenja u sastavima, oba selektora Julijan Nagelsman i Dik Advokat poslali su očekivane snage na teren. Na golu "pancera" je Manuel Nojer, koji će ispisati istoriju Mundijala u ovom okršaju.

Biće to peto Svetsko prvenstvo za golmana Bajerna, koji će se izjednačiti sa legendarnim bivšim kapitenom Lotarom Mateusom. Samo je nekadašnji trener Partizana upisao isti broj učešća na planetarnim takmičenjima.

At 40 years, two months and 19 days, Manuel Neuer is now the oldest German player in World Cup history pic.twitter.com/lWK9tTkIAD — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 14, 2026

Ipak, Nojer će istoriju ispisati kao najstariji nemački reprezentativac koji je zaigrao na SP, pošto ima 40 godina.

18.10 - Dobar dan i dobrodošli na utakmicu prvog kola E grupe, u kojoj se sastaju četvorostruki svetski prvaci i debitant na najvećem fudbalskom planetarnom događaju.

Uvod:

Fudbalske reprezentacije Nemačke i Kurasaa otvaraju takmičenje u Grupi E, utakmicom prvog kola.

"Panceri" četvorostruki svetski šampioni, koji dele drugo mesto na listi večnih osvajača sa Italijom (ispred je samo neprikosnoveni Barzil sa pet titula) odmeriće snagu protiv apsolutnog autsajdera Kurasaa, koji je sa 155.000 stanovnika ubedljivo najmanja država od svih učesnica Mundijala.

Koliki je Nemačka favorit govori činjenica da ove dve selekcije na FIFA rang listi deli čak 72 pozicija, što je najveća u istoriji ikad odigranih utakmica u prvoj rundi, kao i na celom šampionatu.

Izabranici Julijana Nagelsmana (38) koji je ujedno najmlađi od svih selektora na Mundijalu, vezali su devet pobeda u pripremama, dok su u poslednjem ispitu pred SP savladali jednog od domaćina SAD sa 2:1.

S druge strane, četa Dika Advokata, nekadašnjeg selektora Srbije, koji je napravio istorijski uspeh samim plasmanom na Mundijal, prvi u istoriji, ostavila je bez SP jednu Jamajku, protiv koje je u poslednjem kolu kvalifikacija remijem izborila epski podvig.

Nasuprot Nagelsmanu, Holanđanin (78) će danas postati najstariji selektor koji je ikad vodio neku reprezentaciju na šampionatima sveta.

Nemcima prijaju selekcije sa američkih kontinenata, pošto su upisali 14 pobeda u 17 prethodnih utamkica.

"Panceri" najviše očekuju od Florijana Virca, zvezde Liverpula, koji nije briljirao u dresu "redsa" prethodne sezone, ali ni u nacionalnom timu na prethodnom Mundijalu, tako da bi sada uz Kaija Haverca i ostale saigrače trebao da predvodi ekipu ka najvišem plasmanu.

Kod Kurasaa, prva zvezda je Tahit Čong, nekadašnji polaznik akademije Mančester junajteda, u kome je upisao i seniorske mečeve. Trenutno igra za Šefild junajted, dok je kvalifikacije obeležio Džunio Bakuna sa tri postignuta pogotka. Pažnju zavređuje i najmlađi igrač autsajdera, a to je Žordi Paulina, koji je imao blistave trenutke tokom kvalifikacija.

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