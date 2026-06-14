"NIJE ISTINA DA NAS NISU IZDALI, ODUZELI SU NAM TERITORIJU" Vučić o Crnoj Gori: Nismo mi njima uzeli već oni nama i to na KiM

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je situaciju Crnoj Gori.

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O situaciji u Crnoj Gori kaže da je to njihova stvar i da samo može da komentariše odnos CG prema Srbiji.

- Što se tiče odnosa, to je aplsoutno isto. Ni za jotu bolju, ni za jotu lošiji. Na to sam navikao. Nemojte da zaboravite da je to bilo pogoršano tokom obojene revoucije ovde jer su mediji u CG bili u tome i vođen je hiobridni rat i svi u tome učestvuju, ali se prave da ne učestvuju. Nismo mi njima oduzeli teritoriju već oni nama i to 14% teritorije na KiM. Kad već pričaju o tome da nas nisu izdali, to nije istina. Ne bih da pričam šta se sve kroz istoriju dešavalo, ali naš narod u CG će uvek da ima ovde sva prava, podršku države matice i nadam se da će moći da se izbore za elementarna prava kao što su zastava i jezik. Vidite koliko Hrvata imate u Srbiji, oko 0,4% i ja sam zabrinut kada im ne otovirmo vrtić i insistiram da Subotica promeni pravilnik i uradi nešto, a zamislite kako je kada ima pteko 30% stanovništa - rekao je on objašnjavajući položaj Srba u CG te dodao da ima poverenja u Milana Kneževića.