DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 15. JUN: Lav rešava finansijska pitanja, Vagu čeka ljubav u krugu prijatelja, Strelca na putu, a Ribe selidba
SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 15. juna, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Mlad Mesec u kući komunikacija donosi vam dobitke preko ugovora o isplativom poslu, kraćih putovanja, polaganja ispita ili plasiranja vaših ideje. Slobodne Ovnove očekuje iznenadna ljubav. Problemi sa ženama u porodici.
Bik (21. 4 - 21. 5)
U vreme mladog Meseca u kući posla očekuju vas dobici preko nekretnina, kulinarstva, poljoprivrede, marketinga. Sekstil između vašeg vladaoca Venere u kući privatnosti i Urana donosi vam uspeh u privatnom biznisu.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Donosite važnu životnu odluku u vreme mladog Meseca u vašoj kući ličnosti, dok vam Uran u vašem znaku u sekstilu s Venerom, planetom novca i ljubavi, donosi dobitke preko IT sektora, ali i ljubav preko interneta.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Vaš vladalac mlad Mesec u kući podsvesti naglašava vašu intuiciju i interes za umetnost, muziku, film, psihološke teme. Uvećanje prihoda preko privatnog biznisa, digitalnog marketinga. Potreban vam je odmor.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Venera u vašoj kući ličnosti u sekstilu sa Uranom u kući novca, gde se danas obrazuje i mlad Mesec, donosi vam priliku da rešite važna finansijska pitanja. Dobici preko originalnih ideja i nekonvencionalnih vidova zarade.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Mlad Mesec u kući karijere, zajedno sa Uranom, donosi vam zastoj u poslu i sukobe sa nadređenima. Sve bliža vam je ideja pokretanja sopstvenog biznisa koju podstiče i Venera u kući mašte koja vam donosi sjajne ideje.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Sa mladim Mesecom u devetoj kući donosite važnu odluku o visokom obrazovanju, rešavanju pravnih pitanja ili odlasku na duži put. Vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašom intimom, u kući strasti, donosi vam ljubav preko interneta ili prijatelja.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Venera, vladalac partnerskih odnosa, u sekstilu sa Uranom u kući novca donosi vam dobitke preko rešavanja pitanja nasledstva, kredita, podele bračne imovine, alimentacije, stipendije, kredita. Uspeh u visokom obrazovanju.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Mlad Mesec u kući partnerstva gde se nalazi i Uran donosi sukob sa voljenom osobom, a Venera u devetoj kući iznenadni susret na putovanju s nekim ko će vas ozbiljno zainteresovati. Uspeh preko ulaganja u samostalnu delatnost.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Venera, vladalac vaše karijere, u kući novca pravi sekstil sa vašim vladaocem Uranom u kući posla, gde se formira i mlad Mesec, donoseći vam uspeh u privatnom biznisu. Mesec u kući braka unosi veliku tenziju u odnos sa partnerom.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Vaš vladalac Uran u kući ljubavi i kreativnosti pravi sesktil sa Venerom u kući braka i partnerskih odnosa donoseći slobodnim Vodolijama iznenadnu ljubav preko interneta. Veće su šanse i za proširenje porodice.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Mlad Mesec u kući privatnosti, gde je i Uran, donosi vam nagle promene u porodici i mogućnost selidbe. Uspeh u privatnom biznisu ili kreativnoj delatnosti. Slobodne Ribe očekuje nova ljubav i veće šanse za trudnoću ako planiraju potomstvo.
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