SRBIJA JE ZAVIJENA U CRNO! Preminuo Aleksandar Boričić
Velika tragedija za srpski sport! Preminuo je Aleksandar Boričić, jedno od najvažnijih imena, ne samo u Srbiji i regionu, već u čitavom svetu.
Boričić je pre nekoliko nedelja doživeo moždani udar, a od njegovih posledica je preminuo u 78. godini života.
Ostavio je neizbrisiv trag u srpskom sportu, posebno u odbojci, gde je bio predsednik CEV i potpredsednik FIVB i jedan od najuticajnijih ljudi svetske odbojke.
Rođen je 26. maja u Beogradu. Odbojku je počeo da igra u Crvenoj zvezdi, 1962. godine sa kojom je osvojio šampionat Jugoslavije i tri Kupa. Sa reprezentacijom Jugoslavije na Evropskom prvenstvu u Beogradu, 1975. godine, osvojio je bronzanu medalju, prvu za našu mušu odbojku. Za reprezentaciju je odigrao ukupno 103 meča.
Nakon završetka igračke karijere, bavio se trenerskim poslom, trenirao odbojkašice Crvene zvezde i sa njima osvojio četiri titule prvaka države, tri Kupa i treće mesto na Evropskom kupu 1982.
Predsednik OS Srbije postao je 1992. godine i na toj funkciji ostao decenijama. U tom periodu, reprezentacija naše zemlje došla je do najvećih uspeha – olimpijskih i evropskih zlata.
Bio je nosilac velikog broja priznanja, 2012. godine postao je počasni profesor sporta na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu.
Septembra 2022. dobio je najviše priznanje Svetske odbojkaške federacije (FIVB) „Veliki krst“.
Podsećanje: In memoriam - Siniša Mihajlović
Preporučujemo
ŠOK! Evo od čega je umro Aleksandar Boričić
04. 03. 2026. u 11:21
SPEKTAKL NA BANjICI: Počinje 17. Memorijal "Deda Mlađa Mitrović", turnir za buduće asove
04. 03. 2026. u 11:11
OVDE ŽIVI NIKOLA JOKIĆ! Zavirite u vilu najboljeg košarkaša sveta (VIDEO)
04. 03. 2026. u 11:04
ŠOK OBRT! Agonija košarkaša Partizana se nastavlja
04. 03. 2026. u 10:20
JUNAJTEDOVA RENESANSA TRAJE OD PROŠLOG DUELA SA DANAŠNjIM RIVALOM: "Svrake" su upale u krizu iz koje će se teško izvući
NjUKASL dočekuje Mančester Junajted u sredu na Sent Džejmsovom parku u trenutku kada su gosti vezali 11 utakmica bez poraza u Premijer ligi.
04. 03. 2026. u 06:30
CEO SVET U ŠOKU! Evo šta su uradile fudbalerke Irana na prvoj međunarodnoj utakmici otkako su Amerika i Izrael napali njihovu zemlju (VIDEO)
Dok traje napad na Iran, koji su započeli SAD i Izrael, ali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... Ali, malo ko je očekivao ono što su uradile iranske fudbalerke.
03. 03. 2026. u 15:54
PLANETA U STRAHU: Spisak 11 najsigurnijih zemalja u slučaju Trećeg svetskog rata
NAKON što su američko-izraelski napadi na Iran doveli do odmazde širom Bliskog istoka, rastu strahovi od eskalacije koja bi mogla da preraste u treći svetski rat. Tu su još i aktualni rat između Ukrajine i Rusije, sukobi u pojasu Gaze, kao i stalna pretnja kineske invazije na Tajvan.
03. 03. 2026. u 20:21
Komentari (0)