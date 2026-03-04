SRBIJA JE ZAVIJENA U CRNO! Preminuo Aleksandar Boričić

Velika tragedija za srpski sport! Preminuo je Aleksandar Boričić, jedno od najvažnijih imena, ne samo u Srbiji i regionu, već u čitavom svetu.

Foto: Profimedia

Boričić je pre nekoliko nedelja doživeo moždani udar, a od njegovih posledica je preminuo u 78. godini života.

Ostavio je neizbrisiv trag u srpskom sportu, posebno u odbojci, gde je bio predsednik CEV i potpredsednik FIVB i jedan od najuticajnijih ljudi svetske odbojke.

Rođen je 26. maja u Beogradu. Odbojku je počeo da igra u Crvenoj zvezdi, 1962. godine sa kojom je osvojio šampionat Jugoslavije i tri Kupa. Sa reprezentacijom Jugoslavije na Evropskom prvenstvu u Beogradu, 1975. godine, osvojio je bronzanu medalju, prvu za našu mušu odbojku. Za reprezentaciju je odigrao ukupno 103 meča.

Nakon završetka igračke karijere, bavio se trenerskim poslom, trenirao odbojkašice Crvene zvezde i sa njima osvojio četiri titule prvaka države, tri Kupa i treće mesto na Evropskom kupu 1982.

Predsednik OS Srbije postao je 1992. godine i na toj funkciji ostao decenijama. U tom periodu, reprezentacija naše zemlje došla je do najvećih uspeha – olimpijskih i evropskih zlata.

Bio je nosilac velikog broja priznanja, 2012. godine postao je počasni profesor sporta na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu.

Septembra 2022. dobio je najviše priznanje Svetske odbojkaške federacije (FIVB) „Veliki krst“.

