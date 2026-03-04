"IRAN POKUŠAO DA UBIJE DONALDA TRAMPA": Oglasio se Pentagon
IRAN je pokušao atentat na američkog predsednika Donalda Trampa, izjavio je šef Pentagona Pit Hegset.
Prema njegovim rečima, komandant jedinice koja je navodno učestvovala u planiranju napada na Trampa lociran je i ubijen tokom američke operacije.
- Juče je lociran i ubijen komandant jedinice koja je pokušala da izvrši atentat na predsednika Trampa. Iran je pokušao da ubije predsednika Trampa, a na kraju se predsednik Tramp poslednji nasmejao - izjavio je Pit Hegset.
BONUS VIDEO: GORI BLISKI ISTOK: Eksplozije širom Irana, Izraela, Emirata, Katara...
