"IRAN POKUŠAO DA UBIJE DONALDA TRAMPA": Oglasio se Pentagon

04. 03. 2026. u 15:16

IRAN je pokušao atentat na američkog predsednika Donalda Trampa, izjavio je šef Pentagona Pit Hegset.

ИРАН ПОКУШАО ДА УБИЈЕ ДОНАЛДА ТРАМПА: Огласио се Пентагон

Foto: Profimedia

Prema njegovim rečima, komandant jedinice koja je navodno učestvovala u planiranju napada na Trampa lociran je i ubijen tokom američke operacije.

- Juče je lociran i ubijen komandant jedinice koja je pokušala da izvrši atentat na predsednika Trampa. Iran je pokušao da ubije predsednika Trampa, a na kraju se predsednik Tramp poslednji nasmejao - izjavio je Pit Hegset.

