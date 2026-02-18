CELA SRBIJA JE ZGROŽENA! Oglasile se odbojkašice Partizana koje su trpele brutalne uvrede trenera nasilnika
Ponašanje trenera odbojkašica Partizana, Nenada Živanovića, tokom tajm-auta izazvalo je šok i osudu javnosti u Srbiji.
Živanović se svojim igračicama obratio rečnikom koji je ocenjen kao sraman i mizoginistički, što je pokrenulo lavinu negativnih komentara.
Mnogi smatraju da takvom ponašanju nema mesta u sportu, a pogotovo u radu sa mladima u klubu renomea kakav je Partizan.
- Znači kakve ste p..., brate, neverovatno. Boli vas k... da igrate, da pustite ruku - bile su reči Živanovića koje su zgrozile sportsku javnost i pokrenule zahteve da mu se uruči otkaz.
Partizan će tek odlučiti o kazni za neprimereno ponašanje trenera tokom tajm-auta na meču protiv Crvene zvezde, a sada su se oglasile odbojkašice i stale u odbranu trenera.
Saopštenje odbojkašica Partizana prenosimo u celosti:
- Pišemo vam u ime cele ekipe zbog novonastale situacije i htele bismo da vam prenesemo naš stav. Kao neko ko je dugo u sportu sigurno znate šta sve sport može da probudi u svakom od nas. Svi smo mi tu sa jednim ciljem, a to je maksimum na svakoj utakmici i što bolji rezultat na terenu", navodi se i dodaje:
- Čak i kada mi posustanemo, tu je trener da nas podigne, probudi i nadahne za nastavak utakmice. Svi smo mi svesni njegovog načina rada i kako reaguje u želji za boljim rezultatom, godinama se nije našla osoba kojoj je to smetalo i to mnogo govori", jasne su odbojkašice Partizana.
- Ekipa stoji iza svog trenera i znamo da sigurno nije imao lošu nameru što govori i njegova izjava na kraju utakmice. Volele bismo da se smanje tenzije u što kraćem roku i da se fokus vrati na odbojku. Ženski prvi tim OK Partizan", zaključuje se u saopštenju odbojkašica.
Ko je Nenad Živanović?
Nenad Živanović je već tri godine unazad trener Partizana, odnosno ženskog tima, pošto je prethodno od 2020. do 2023. bio pomoćnik Bojanu Janiću u muškoj sekciji Partizana. Na klupi ženskog tima zamenio je Darka Zakoča.
Prošle godine je sa timom igrao četvrtfinale Superlige, a tokom karijere je bio pomoćnik i u redovima muškog odbojkaškog kluba Crvena zvezda, od 2018. do 2020. godine.
Stručnjak koji ima 44 godine važi za jednog od perspektivnijih trenera u Srbiji, ali ovakav vid komunikacije sa svojim timom je nedopustiv i naišao je na široku osudu u javnosti. Posebno jer se u ekipi nalazi osam maloletnih odbojkašica, prema podacima sajta "Volleybox".
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
ZAPAD U ŠOKU! Rusija slavi, ovo je čekala od 2022. godine
18. 02. 2026. u 10:42
RASULO U LILU! Zvezda ima ogromnu šansu
18. 02. 2026. u 10:19
ISTORIJSKI TRENUTAK: "Žuta horda" debituje u nokaut fazu Lige šampiona, rival je prošlogodišnji finalista
Putujući daleko iznad Arktičkog kruga, Inter večeras gostuje Bode glimtu u prvom meču plej-ofa za osminu finala Lige šampiona. Norvežani su debitanti u nokaut fazi, ali su već pokazali da umeju da šokiraju velikane tokom grupne faze, tako da nas očekuje veoma zanimljiva utakmica na "Aspmira stadionu" (21.00).
18. 02. 2026. u 07:10
NIKOLA JOKIĆ ISPREPADAO BARAKA OBAMU! Dibidus neočekivana scena na NBA Ol-star utakmici! (VIDEO)
"NBA All Star". Čuvene tri reči koje su, nažalost, poslednjih godina značile sve samo ne istinsko košarkaško uživanje, ponovo su privukle ogromnu pažnju. A Nikola Jokić je bio sastavni deo tog obnovljenog spektakla.
15. 02. 2026. u 23:52
"MAMA, JA IMAM RAK": Slavica Đukić Dejanović o borbi za život sina jedinca - sam sebi dao dijagnozu
"DUŠAN JE sam sebi dao dijagnozu"
16. 02. 2026. u 19:12 >> 19:12
Komentari (0)