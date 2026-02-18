CELA SRBIJA JE ZGROŽENA! Oglasile se odbojkašice Partizana koje su trpele brutalne uvrede trenera nasilnika

Ponašanje trenera odbojkašica Partizana, Nenada Živanovića, tokom tajm-auta izazvalo je šok i osudu javnosti u Srbiji.

Foto: Printskrin

Živanović se svojim igračicama obratio rečnikom koji je ocenjen kao sraman i mizoginistički, što je pokrenulo lavinu negativnih komentara.

Mnogi smatraju da takvom ponašanju nema mesta u sportu, a pogotovo u radu sa mladima u klubu renomea kakav je Partizan.

- Znači kakve ste p..., brate, neverovatno. Boli vas k... da igrate, da pustite ruku - bile su reči Živanovića koje su zgrozile sportsku javnost i pokrenule zahteve da mu se uruči otkaz.

Partizan će tek odlučiti o kazni za neprimereno ponašanje trenera tokom tajm-auta na meču protiv Crvene zvezde, a sada su se oglasile odbojkašice i stale u odbranu trenera.

Saopštenje odbojkašica Partizana prenosimo u celosti:

- Pišemo vam u ime cele ekipe zbog novonastale situacije i htele bismo da vam prenesemo naš stav. Kao neko ko je dugo u sportu sigurno znate šta sve sport može da probudi u svakom od nas. Svi smo mi tu sa jednim ciljem, a to je maksimum na svakoj utakmici i što bolji rezultat na terenu", navodi se i dodaje:

- Čak i kada mi posustanemo, tu je trener da nas podigne, probudi i nadahne za nastavak utakmice. Svi smo mi svesni njegovog načina rada i kako reaguje u želji za boljim rezultatom, godinama se nije našla osoba kojoj je to smetalo i to mnogo govori", jasne su odbojkašice Partizana.

- Ekipa stoji iza svog trenera i znamo da sigurno nije imao lošu nameru što govori i njegova izjava na kraju utakmice. Volele bismo da se smanje tenzije u što kraćem roku i da se fokus vrati na odbojku. Ženski prvi tim OK Partizan", zaključuje se u saopštenju odbojkašica.

Ko je Nenad Živanović?

Nenad Živanović je već tri godine unazad trener Partizana, odnosno ženskog tima, pošto je prethodno od 2020. do 2023. bio pomoćnik Bojanu Janiću u muškoj sekciji Partizana. Na klupi ženskog tima zamenio je Darka Zakoča.

Prošle godine je sa timom igrao četvrtfinale Superlige, a tokom karijere je bio pomoćnik i u redovima muškog odbojkaškog kluba Crvena zvezda, od 2018. do 2020. godine.

Stručnjak koji ima 44 godine važi za jednog od perspektivnijih trenera u Srbiji, ali ovakav vid komunikacije sa svojim timom je nedopustiv i naišao je na široku osudu u javnosti. Posebno jer se u ekipi nalazi osam maloletnih odbojkašica, prema podacima sajta "Volleybox".

