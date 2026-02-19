NEMAČKI ŠPIGEL OBJAVLJUJE: CIA od početka bila upućena u planove za napad na Severni tok

UKRAJINSKA tajna jedinica komandosa digla je u vazduh gasovod Severni tok 2022. godine, piše Špigel i dodaje da su agenti američke obaveštajne agencije CIA bili upućeni u te planove, pre nego što su im se kasnije suprotstavili.

Foto. Printscreen/Youtbe/Central Intelligence Agency

Nemački list navodi da je na osnovu sopstvenog istraživanja došao do saznanja da su se pripadnici CIA-e i ukrajinske tajne službe sastali u kijevskoj četvrti Podil u proleće 2022. godine, kao i da to nije bio njihov prvi susret.

Ukrajinci su, prema rečima insajdera došli na sastanak sa idejom da dignu u vazduh gasovod Severni tok kojim se gas transportovao iz Rusije u Nemačku.

Amerikancima se, navodi se, plan očito svideo, a usledili su dalji sastanci između predstavnika CIA-e i organizatora napada na gasovod na dnu Baltičkog mora.

Špigel navodi da je uspeo da razgovara sa nekoliko ljudi u Ukrajini upućenih u detalje sastanaka koji su potvrdili da su Amerikanci znali za planove napada mnogo ranije nego što je do njega došlo.

Američki agenti su sa organizatorima sabotaže razmenjivali informacije o tehničkim detaljima operacije.

Špigel navodi da su izvori koji su govorili za list pouzdani i da godinama sarađuju sa njima, a da su detalje napada potvrdili i nemački istražitelji.

Bivši ukrajinski komandos Serhij K. koji se trenutno nalazi u pritvoru u Hamburgu navodno je bio umešan u detonaciju gasovoda u septembru 2022. godine.

Kako se navodi, nekoliko muškaraca i jedna žena plovili su Baltičkim morem na iznajmljenoj jahti "Andromeda", a u blizini ostrva Bornholm, ronioci su postavili vojni eksploziv na gasovode na morskom dnu.

Prema nalogu o pritvoru koji je izdao Savezni sud pravde u slučaju Serhij K., a koji je postao javan sredinom januara, operacija je "vrlo verovatno" bila državno vođena od strane Ukrajine.

Sada se pokazalo, tvrdi nemački list, da su američki obaveštajni agenti očigledno znali za plan napada u njegovim ranim fazama i u početku navodno nisu prigovarali - tek su kasnije promenili mišljenje i upozorili Ukrajince da ne sprovode plan, ali bezuspešno.

Serhij K. povezan je s Romanom Červinskim, specijalistom za tajne operacije i sabotaže koji je prethodno radio za Ukrajinsku bezbednosnu službu (SBU) i koji se smatra glavnim organizatorom napada, a koji je bio deo elitne jedinice, u čijem osnivanju je učestvovala CIA nakon Majdanske revolucije 2014. godine.

Takozvana 5. uprava SBU-a (Bezbednosne službe Ukrajine) proslavila se spektakularnim operacijama protiv proruskih vojnika, a ciljana ubistva su takođe bila deo repertoara tajne jedinice.

Kad je Červinski 2019. prešao u ukrajinsku vojnu obaveštajnu službu HUR, tajne operacije protiv Moskve su se nastavile - često uz pomoć SAD-a.

Nakon neuspešne operacije, Červinski je 2020. morao da napusti obaveštajnu službu, ali nakon početka sukoba u Ukrajini, njegove veštine su ponovno bile potrebne. U početku je stručnjak za sabotaže pomagao u odbrani Kijeva, a kada su Rusi odbijeni na ulazu u Kijev, stara grupa specijalista komandosa ponovno se ujedinila - sada sa specijalnim snagama ukrajinske vojske.

- Nismo znali kojoj službi ili jedinici pripadamo. Sarađivali smo sa Amerikancima - rekao je bivši ukrajinski pripadnik ovih jedinica.

Gasovod u Baltičkom moru dugo je bio trn u oku Ukrajini i većini zapadnih država jer je omogućavao Rusiji da direktno snabdeva Evropu, zaobilazeći ukrajinsku gasnu mrežu, zbog čega je Kijev izgubio ključne tranzitne naknade.

Istovremeno gasovod je Nemačku, koja se smatrala najmoćnijom zemljom u Evropi, učinio zavisnom od Kremlja.

Bez njih bi Rusi izgubili značajno političko sredstvo, obrazložili su saboteri.

Ni SAD nikada nisu podržavale gasovod dugačak više od 1.200 kilometara koji se proteže između Rusije i Nemačke, pa je tako početkom 2022. tadašnji američki predsednik Džo Bajden zapretio okončanjem projekta Severni tok 2 zbog njegovog planiranog puštanja u rad.

Nedeljama i mesecima Ukrajinci su razvijali plan da ronioci postave bombe na gasovod i razmatrali različite rute i plovila, eksplozive i tražili prikladne muškarce i žene sposobne za ronjenje na dubinama do 80 metara.

Saboteri su operaciji čak dali kodni naziv "Operacija zaron".

Prema rečima insajdera, operaciju je u Ukrajini na kraju odobrio tadašnji načelnik vojske Valerij Zalužni, ali nije je odobrio ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski.

Tajna jedinica komandosa navodno nije obavestila administraciju predsednika, kažu izvori u Kijevu. Paralelno s tim, navode dalje ukrajinski insajderi, održani su ponovljeni sastanci s Amerikancima kako bi se raspravljalo o planiranoj operaciji.

- Rekli su našim momcima: To je dobro, to funkcioniše - kaže čovek upoznat sa razgovorima.

Prema njihovom izveštaju, CIA je već na drugom sastanku rekla da će podržati poduhvat, a stvorio se utisak i da bi američki agenti mogli da pomognu u finansiranju plana.

Istrage drugih medija ukazuju na to da su saboteri barem obavestili svoje američke partnere o planu, a novinar Njujorkera Džošua Jafa kaže da je 2025. godine razgovarao sa bivšim američkim zvaničnikom koji je radio sa Ukrajinom i koji je rekao da je čuo da CIA obaveštena o planovima za napad na gasovod.

Jafa kaže da mu je zvaničnik rekao da je postojao "stalni protok novih, kreativnih ideja" od kojih su, kako je rekao, neke bile dobre, a druge nisu.

Špigel navodi da su možda američki agenti, tokom razgovora sa saboterima u Kijevu, jednostavno hteli da prikupe što više informacija, stvarajući tako dojam da podržavaju operaciju, ali je u junu 2022. godine, došlo do curenja informacija što je ugrozilo celu operaciju.

Nemački Zajt (Die Zeit) prvi je pisao da je holandska vojno-obaveštajna služba MIVD primila dojavu o planovima napada od izvora u Ukrajini i upozorili su CIA-u i nemačku Saveznu obaveštajnu službu (BND). Sama CIA je takođe prosledila informacije iz Haga BND-u da ukrajinski komandosi planiraju napad na gasovod Severni tok.

Kako se navodi Nemci su tada bili skeptični i do trenutka kada je upozorenje stiglo do Berlina, rok je prošao i ništa se nije dogodilo.

U stvarnosti, saboteri su samo odložili svoju operaciju.

Navodi se i da je CIA tada počela da pokušava da spreči napad i da je od administracije Zelenskog tražila da se otkaže, ali da su upozorenja prošla nezapaženo i da je tim nastavio planove čak i bez odobrenja SAD.

Špigel navodi da su komandosi tada pronašli novog sponzora - jednog ukrajinskog državljanina koji je pokrio veliki deo od otprilike 300.000 dolara troškova za opremu, najam brodova i eksploziv.

Na brodu koji je 7. septembra isplovio u Baltičko more bilo je šest muškaraca i jedna žena, uključujući civilne ronioce i kapetana.

O snazi udara talasa od eksplozije govori i podatak da su tri nedelje kasnije, seizmografi u Švedskoj zabeležili podrhtavanje tla, i da su se gasni mehurića širine do 1.000 metara izdizali sa površine mora.

- Tri od četiri dela gasovoda Severni tok su uništena - zaključuje Špigel.

Sve navode lista CIA je negirala, a portparolka agencije rekla je da su oni "potpuno i apsolutno lažni".

(Tanjug)

