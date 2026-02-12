NEVIĐENI SKANDAL! Ukrajinac izbačen sa Olimpijskih igara, a razlog je nestvaran
Ukrajinski reprezentativac u skeletonu Vladislav Heraskevič diskvalifikovan je sa Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini jer nije želeo da odustane od nastupa sa kacigom u čast poginulih sportista u ratu sa Rusijom.
Heraskevič je danas odbio i poslednju molbu Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) da ne koristi spornu kacigu.
Predsednika MOK-a Kirsti Koventri sačekala je Heraskeviča na vrhu staze otprilike 75 minuta pre početka trke. Oni su kratko razgovarali i očigledno Koventri nije uspela da ubedi Ukrajinca da promeni mišljenje.
"Teško je naći reči. Ovo je praznina", rekao je Heraskevič kratko novinarima i najavio da će se žaliti Sudu za sportsku arbitražu.
MOK je saopštio da je želeo da se Heraskevič takmiči, ali da Ukrajinac "nije razmatrao bilo kakav oblik kompromisa".
"Suština ovog slučaja nije u poruci, već o tome gde je želeo da je izrazi", naveo je MOK.
Heraskevič je na Igre došao sa personalizovanom kacigom, na kojoj su prikazana lica više od 20 ukrajinskih sportista i trenera poginulih tokom rata sa Rusijom, koji je počeo nekoliko dana po završetku Zimskih olimpijskih igara u Pekingu 2022. godine.
MOK je u ponedeljak uveče saopštio da neće dozvoliti 26-godišnjem sportisti da nosi tu kacigu, navodeći da je protiv pravila izražavanje političkih stavova na takmičenjima.
Heraskevič je uprkos tome u utorak i sredu trenirao noseći tu kacigu, znajući da bi MOK mogao da mu zabrani da učestvuje u trci.
"Kaciga ne krši nikakva pravila MOK-a", rekao je Heraskevič.
MOK je ponudio Heraskeviču da se takmiči noseći crni flor oko ruke, kao izraz tuge i žalosti za sunarodnicima, iako takve počasti obično nisu dozvoljene, ali on to nije želeo da prihvati.
Prve dve trke u skeleton su danas, a poslednje dve vožnje u petak. Heraskevič je bio jedan od kandidata za osvajanje medalje.
