HAOTIČAN PRIZOR! Teška saobraćajka - autobus koji je prevozio sportiste sleteo s puta! Evo koliko je mrtvih!

Nesreća se dogodila kada je ekipa odlazila na utakmicu.

Foto: Printskrin Youtube

Jeziva saobraćajna nesreća dogodila se u sredu ujutru, u Ajovi, gde su 32 osobe povređene, dok je jedna preminula, pošto je autobus koledž bejzbol tima sleteo s puta.

Policija savezne države Ajova potvrdila je da se nesreća u kojoj je učestvovalo jedno vozilo dogodila na autoputu 4, u blizini mesta Tvin Lejksa, nešto posle 11 časova pre podne.

Kako navode tamošnji mediji, autobus je prevozio bejzbol tim škole koji je putovao na utakmicu protiv koledža iz Severnog Arkanzasa, zakazane za četvrtak i petak ove nedelje. Hitne službe brzo su izašle na lice mesta, gde su zatekle vozilo koje je sletelo s puta dok je prevozilo studente-sportiste i osoblje na turnir.

Udar je bio toliko snažan da je više medicinskih helikoptera angažovano kako bi najteže povređeni bili prebačeni u regionalne traumatske centre na operaciju.

Pripadnici kancelarije šerifa okruga Kalhun i policije iz Rokvel Sitija radili su na izvlačenju povređenih iz olupine i njihovom transportu u različite bolnice.

- Naša srca su slomljena i tugujemo zajedno sa zajednicom koledža iz Ajova Lejksa. Gubitak jednog života tragedija je koja daleko prevazilazi granice jednog kampusa - stoji u saopštenju.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju