SRBIJA "BIRA" RIVALA! Sada je sve poznato, evo na koga će naši vaterpolisti ići u polufinalu ako pobede Crnu Goru, a na koga ako izgube.

VATERPOLISTI Grčke pridružili su se Srbiji u polufinalu EP u Beogradu.

Foto: Profimedia

Heleni su u drugom kolu grupe E druge faze savladali Italiju sa 15:13 (2:1, 4:3, 4:3, 5:6). „Azuri“ će se u sredu sa Hrvatima boriti za drugo mesto u grupi, koje vodi među četiri.

Kod Grka je odskočio Argiropolus sa četiri gola, a kod Italijana Joki Grata sa pet.

Protiv koga će igrati Srbija u polufinalu?

„Delfinima“ je sada jasno na koga mogu u polufinale.

Ako pobede Crnu Goru i osvoje prvo mesto za ulazak u finale boriće se sa Italijom ili Hrvatskom, a u slučaju poraza i pada na drugo mesto na megdan će Grcima.

