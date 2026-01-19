Ostali sportovi

SRBIJA "BIRA" RIVALA! Sada je sve poznato, evo na koga će naši vaterpolisti ići u polufinalu ako pobede Crnu Goru, a na koga ako izgube.

Slobodan Krstović

19. 01. 2026. u 22:31

VATERPOLISTI Grčke pridružili su se Srbiji u polufinalu EP u Beogradu.

СРБИЈА БИРА РИВАЛА! Сада је све познато, ево на кога ће наши ватерполисти ићи у полуфиналу ако победе Црну Гору, а на кога ако изгубе.

Foto: Profimedia

Heleni su u drugom kolu grupe E druge faze savladali Italiju sa 15:13 (2:1, 4:3, 4:3, 5:6). „Azuri“ će se u sredu sa Hrvatima boriti za drugo mesto u grupi, koje vodi među četiri.

Kod Grka je odskočio Argiropolus sa četiri gola, a kod Italijana Joki Grata sa pet.

Protiv koga će igrati Srbija u polufinalu?

„Delfinima“ je sada jasno na koga mogu u polufinale.

Ako pobede Crnu Goru i osvoje prvo mesto za ulazak u finale boriće se sa Italijom ili Hrvatskom, a u slučaju poraza i pada na drugo mesto na megdan će Grcima.

Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...

NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...