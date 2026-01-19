SRBIJA "BIRA" RIVALA! Sada je sve poznato, evo na koga će naši vaterpolisti ići u polufinalu ako pobede Crnu Goru, a na koga ako izgube.
VATERPOLISTI Grčke pridružili su se Srbiji u polufinalu EP u Beogradu.
Heleni su u drugom kolu grupe E druge faze savladali Italiju sa 15:13 (2:1, 4:3, 4:3, 5:6). „Azuri“ će se u sredu sa Hrvatima boriti za drugo mesto u grupi, koje vodi među četiri.
Kod Grka je odskočio Argiropolus sa četiri gola, a kod Italijana Joki Grata sa pet.
Protiv koga će igrati Srbija u polufinalu?
„Delfinima“ je sada jasno na koga mogu u polufinale.
Ako pobede Crnu Goru i osvoje prvo mesto za ulazak u finale boriće se sa Italijom ili Hrvatskom, a u slučaju poraza i pada na drugo mesto na megdan će Grcima.
Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu
Preporučujemo
FENOMENALNE VESTI IZ AMERIKE! Nikola Jokić je razlog za radost Srbije!
19. 01. 2026. u 20:49
BARSA NE STAJE: Razigrani lider La lige napada tri boda u Baskiji
BARSELONA će u nedelju uveče pokušati da nastavi savršenu seriju i dođe do 12. uzastopne pobede u svim takmičenjima kada bude gostovala Real Sosijedadu na "Anoeti" u okviru 20. kola La Lige (21.00).
18. 01. 2026. u 07:40
FENOMENALNE VESTI IZ AMERIKE! Nikola Jokić je razlog za radost Srbije!
Nikola Jokić je razlog što su najnovije vesti iz NBA lige - sjajne za sve ljubitelje košarke iz Srbije
19. 01. 2026. u 20:49
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)