NESTVARNO! Evo šta se dešava u taboru "orlova" pred Srbija - Austrija, odlučujuću utakmicu na Evropskom prvenstvu u rukometu

Srbija i Austrija "zatvaraju" prvu fazu Evropskog prvenstva u rukometu, a neposredno pred tu izuzetno bitnu utakmicu, čiji prenos možete da pratite na portalu "Novosti", otkrivamo vam kakvo stanje vlada u taboru "orlova".

FOTO: RSS

Iako je rukomet jedan od naših trofejnijih sportova, veliki uspesi u njemu izostaju već godinama. Možda baš zato senzacionalni uspeh "orlova" u drugom od tri kola šampionata "starog kontinenta" (uz izvrsnu, ali ipak nedovoljnu za pobedu igru i na samom startu) - učinio je nešto nesvakidašnje:

Sa optimizmom se čeka veliki megdan.

A toga u našem rukometu odavno nije bilo.

A i ako je bilo, nije bilo sa ovoliko razloga.

Podsetimo, rukometaši Srbije su u prvom kolu grupe A na prvenstvu Evrope poraženi od Španije (27:29), a potom su u subotu u drugom kolu savladali jednog od favorita za medalju, Nemačku, rezultatom 30:27.

"Orlovi" će u ponedeljak od 18 časova u Herningu igrati protiv Austrije u trećem kolu kontinentalnog šampionata.

Srpski rukometaš Lazar Kukić izjavio je danas da očekuje težak meč, ali je dodao da veruje u novu pobedu svog tima na Evropskom prvenstvu.

"Najdraža, a možda i najveća pobeda za sada. Rekao sam i sinoć posle utakmice sa Nemačkom da imamo još jedno veliko finale. Ako ne pobedimo taj meč, utakmica protiv Nemačke će se lako zaboraviti i izbrisati. Nadam se da ćemo je sutra potvrditi pobedom. Možemo da računamo da utakmica protiv Austrije može da bude jedna od najbitnijih i najvažnijih na ovim prvenstvima do sada", rekao je Kukić, preneo je RSS.

Rukometašima Srbije pobeda protiv Austrije garantuje plasman u drugu fazu EP bez obzira na ishod meča između Španije i Nemačke.

"Ima dosta kalkulacija i dosta realnih šansi da pobedimo i prođemo dalje, a posle ćemo videti kako će se odvijati situacija. Imamo i opciju da u drugu fazu EP prenesemo dva boda, što bi bio neverovatan uspeh", dodao je srpski rukometaš.

Kukić je potom analizirao reprezentaciju Austrije, koja je u prva dva kola poražena od Nemačke (27:30) i Španije (25:30).

"Austrija je dobra i nezgodna reprezentacija koja igra sedam na šest. Vole da igraju bez golmana, vole da imaju igrača više u napadu. Imaju par kvalitetnih individualaca koji igraju u Bundesligi. Neće biti laka utakmica, mislim da njihov meč protiv Španije nije prava slika njihove reprezentacije. Imamo dan da se spremaju za utakmicu", naveo je Kukić.

Srpski rukometaš Aljoša Damjanović izjavio je da je njegov tim odigrao odličnu odbranu protiv Nemačke.



"Kada smo se spremali za duel sa Nemačkom rekli smo da je odbrana bitna i da njihov napad moramo da zaustavimo kako znamo i umemo. Pametno smo odigrali u odbrani, bez puno isključenja i na kraju smo sveli Nemačku, koja je vrhunska ekipa, na mali broj golova. To je veliki uspeh", izjavio je Damjanović.





"Ovo je naša zajednička pobeda. Svi su dali 115 odsto sebe i samo tako možemo dalje. Nisam imao tremu, veliki motiv je bio igrati pred onolikim brojem navijača", naveo je Damjanović.



A našim rukometašima - porodice su, podsetimo, poslale ovu emotivnu poruku:

Ako vas rukomet zanima, ako vas sport zanima - sve ono najvažnije i najzanimljivije o tome - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu