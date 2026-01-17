"PRESUDILA JE LJUBAV PREMA SRBIJI": Moćna izjava Milosavljeva posle pobede nad Nemačkom

NESTVARNO je Dejan Milosavljev branio protiv Nemačke i jedan je od najzaslužnijih za veliki trijumf Srbije nad "pancerima" (30:27). Zbog toga nije krio oduševljenje.

Veoma je ponosan, pošto su "orlovi" nadoknadili minus četiri iz prvog poluvremena (13:17).

- Veoma sam ponosan pogotovo posle utakmice protiv Španije. Danas nismo gubili lopte, igrali smo bolju odbranu, mislim da smo zaslužili da pobedimo, jer smo želeli više od njih da pobedimo. Odlučila je odbrana, slušali smo selektora i radili smo sve da pobedimo - rekao je Milosavljev.

Na kraju je dao snažan odgovor na pitanje šta je presudilo da se savlada olimpijski vicešampion.

- Ljubav prema Srbiji - moćno je uzviknuo Milosavljev.

Podsetimo, Srbija treći meč u A grupi igra u ponedeljak od 18 časova protiv Austrije.

