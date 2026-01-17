Ostali sportovi

PONOS SRBIJE! Mikecu zlato u Sofiji

Александар Илић
Aleksandar Ilić

17. 01. 2026. u 14:18

Srpski strelac Damir Mikec osvojio je zlatnu medalju na turniru "Velika nagrada Sofije" u disciplini vazdušni pištolj.

ПОНОС СРБИЈЕ! Микецу злато у Софији

FOTO: Tanjug/AP

Olimpijski šampion iz Pariza 2024. godine je najveće rivale u finalu imao u Grku Konstantinosu Lazisu i Bugarinu Dimitru Sabajevu. U početku su se njih trojica smenjivali u vođstvu, ali od sredine finala Mikec je čvrsto držao prvo mesto. 

Opravdao je ulogu favorita pobedivši sa 241,1 krugom. Daleko iza njega ostao je Lazos sa 238,3 kruga, dok je Sabajevu pripalo treće mesto.

Do kraja turnira Mikeca očekuje takmičenje u miks parovima u timu sa bugarskom reprezentativkom Antonaetom Kostadinovom, dok će se na kraju turnira u poslednjoj disciplini muškarci i žene nadmetati u jedinstvenoj pojedinačnoj konkurenciji. 

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VEČNI KLASIK ZA MEDALJU: Vaterpoliste Srbije pobeda nad Mađarima vodi u polufinale Evropskog prenstva u Beogradu
Ostali sportovi

0 0

VEČNI KLASIK ZA MEDALJU: Vaterpoliste Srbije pobeda nad Mađarima vodi u polufinale Evropskog prenstva u Beogradu

ULOG je polufinale Evropskog prvenstva. U "Beogradskoj areni" sutrašnji (20.30) sudar vaterpolista Srbije i Mađarske u derbiju kola grupe E druge faze šampionata Starog kontinenta biće više od spektakla. Pobednik može da počne da pravi taktiku za završne borbe za medalju, poraženi ima još jednu šansu, u utorak, da izbori plasman među četiri najbolje ekipe u Evropi.

17. 01. 2026. u 20:16

Politika
Tenis
Fudbal
Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva

Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva