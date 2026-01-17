PONOS SRBIJE! Mikecu zlato u Sofiji
Srpski strelac Damir Mikec osvojio je zlatnu medalju na turniru "Velika nagrada Sofije" u disciplini vazdušni pištolj.
Olimpijski šampion iz Pariza 2024. godine je najveće rivale u finalu imao u Grku Konstantinosu Lazisu i Bugarinu Dimitru Sabajevu. U početku su se njih trojica smenjivali u vođstvu, ali od sredine finala Mikec je čvrsto držao prvo mesto.
Opravdao je ulogu favorita pobedivši sa 241,1 krugom. Daleko iza njega ostao je Lazos sa 238,3 kruga, dok je Sabajevu pripalo treće mesto.
Do kraja turnira Mikeca očekuje takmičenje u miks parovima u timu sa bugarskom reprezentativkom Antonaetom Kostadinovom, dok će se na kraju turnira u poslednjoj disciplini muškarci i žene nadmetati u jedinstvenoj pojedinačnoj konkurenciji.
