SRBIJA FAVORIT, ALI IMAMO I MI SVOJE ADUTE: Selektor vaterpolista Francuske Vjekoslav Kobešćak ne ističe belu zastavu uoči duela sa Srbijom

FRANCUZI žele da se plasiraju u Top 8, ali su i svesni da je Srbija u ovom trenutku kvalitenija i iskusnija. Puleni hrvatskog stručnjaka Vjekoslava Kobešćaka preksinoć umalo nisu napravili preokret protiv vaterpolista Crne Gore (12:13) i pokazali su da nikako ne smeju da se potcene. Prirodno, svesni su da su "delfini" večeras (20.30) na startu druge faze EP u Beogradu veliki favoriti.

FOTO: N. Skenderija

- Kada nismo uzeli bodove protiv Crne Gore, moramo protiv Srbije – uz osmeh priča Kobešćak. – Duel sa Crnom Gorom je bio težak i pobedio je bolji tim...Nadam se da je ovo dobra škola za mlade igrače i da možemo parirati boljim i jačim od sebe na ovom nivou. Bodovi su neophodni da bi ušli među osam,ali ako budemo igrali ovako dobro ne možemo biti nezadovoljni.

Trofejni stručnjak i te kako poštuje Srbiju...

- Biće veoma teško da se igra. Važno je da igrači osete ovu atmosferu, da joj ne podlegnu, nego da igraju opušteno. Imamo svoje adute, kojih je puno manje nego u Srbiji. U suštini sve polazi iz odbrane. Kada je Crna Gora imala odboranu igrala je dobro, kada smo mi bili čvršći u odbrani počeli smo igrati. Ako odigramo dobru odbranu protiv Srbiju onda možemo očekivati dobru utakmicu, možda ne i bodove – naglašava Kobešćak.

„Delfini“ još pamte EP 2022.u Splitu, kada ih je Francuska izbacila u osminifinala.

- To je bilo drugo vreme. U svakom slučaju pripremićemo se.Najvažnije je da se ne klone duhom, puno stvari mora da se radi sa ovom ekipom i nadamo se da ćemo od nje napraviti nešto – kaže Kobešćak.

UNIQA osiguranje - zvanično osiguranje Evropskog prvenstva u vaterpolu UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.

BONUS VIDEO: TAJSON FJURI EKSKLUZIVNO ZA NOVOSTI: Najlepši pileći burger sam jeo u Somboru