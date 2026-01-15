UŽASNA TRAGEDIJA! Ubijen mladi MMA šampion, važio za najveću nadu sporta (VIDEO)
SVETSKI juniorski prvak u mešovitim borilačkim veštinama (MMA) petnaestogodišnji Muhamedali Saduloev preminuo je u Kulobu u Tadžikistanu nakon što je zadobio smrtonosne povrede nožem, pišu tamošnji mediji.
Vest o njegovoj smrti šokirala je javnost u utorak, iako se prvobitni uzrok nije znao.
Do incidenta je došlo u noćnim satima u jednom internet kafeu, gde je izbio sukob grupe vršnjaka. Prve informacije govore da je Saduloev dobio ubodnu ranu u predelu grudi od koje je preminuo na licu mesta pre dolaska hitne pomoći.
U istom sukobu povređene su još dve maloletne osobe.
Lokalna policija potvrdila je pokretanje istrage i da je nekoliko osoba privedeno na ispitivanje.
Na društvenim mrežama pojavio se snimak incidenta na kojem se navodno vidi kako je mladi sportista napadnut s leđa u trenutku dok je pokušavao da smiri sukob. Saduloev je važio za jednog od najvećih talenata azijskog MMA sporta.
Imao je titulu Svetskog juniorskog prvaka, a bio je i višestruki državni šampion u mlađim kategorijama.
BONUS VIDEO: TAJSON FJURI EKSKLUZIVNO ZA NOVOSTI: Najlepši pileći burger sam jeo u Somboru
Preporučujemo
AUSTRALIJAN OPEN 2026: Pakao za Srbe, saznali protivnike, čeka ih težak posao...
15. 01. 2026. u 08:04 >> 08:26
JOKIĆ GLEDAO DENVEROVO ČUDO: Neverovatno šta Denver radi bez Nikole...
15. 01. 2026. u 08:15
BRUKA KAKVU PARTIZAN SKORO NIJE DOŽIVEO: Crno-beli ne pamte ovakvo rasulo
15. 01. 2026. u 09:10
ĐOKOVIĆ DOBRO POČEO U AUSTRALIJI: Kao od šale dobio Frencisa Tijafoa
15. 01. 2026. u 09:51
POVRATAK NA VRH ILI JOŠ JEDAN NEPRIJATAN UDARAC? PSŽ traži reakciju protiv neugodnih doga na "Parku prinčeva“
Pariz sen Žermen će u petak uveče imati priliku da se bar privremeno vrati na prvo mesto Lige 1, ali zadatak nije ni malo jednostavan jer u prestonicu stiže uvek opasni Lil.
16. 01. 2026. u 07:30
AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer "sahranio" Novaka Đokovića
Najnovije vesti iz tenisa tiču se Australijan opena.
15. 01. 2026. u 20:15
GDE JE DANAS ČEDINA BIVŠA ŽENA? Jelena uživa u Americi - sa novim dečkom
JELENA i Čeda su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.
16. 01. 2026. u 09:52
Komentari (0)