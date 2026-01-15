UŽASNA TRAGEDIJA! Ubijen mladi MMA šampion, važio za najveću nadu sporta (VIDEO)

SVETSKI juniorski prvak u mešovitim borilačkim veštinama (MMA) petnaestogodišnji Muhamedali Saduloev preminuo je u Kulobu u Tadžikistanu nakon što je zadobio smrtonosne povrede nožem, pišu tamošnji mediji.

Vest o njegovoj smrti šokirala je javnost u utorak, iako se prvobitni uzrok nije znao.

Do incidenta je došlo u noćnim satima u jednom internet kafeu, gde je izbio sukob grupe vršnjaka. Prve informacije govore da je Saduloev dobio ubodnu ranu u predelu grudi od koje je preminuo na licu mesta pre dolaska hitne pomoći.

U istom sukobu povređene su još dve maloletne osobe.

Lokalna policija potvrdila je pokretanje istrage i da je nekoliko osoba privedeno na ispitivanje.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak incidenta na kojem se navodno vidi kako je mladi sportista napadnut s leđa u trenutku dok je pokušavao da smiri sukob. Saduloev je važio za jednog od najvećih talenata azijskog MMA sporta.

Imao je titulu Svetskog juniorskog prvaka, a bio je i višestruki državni šampion u mlađim kategorijama.

