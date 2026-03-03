ČETVRTI dan rata na Bliskom istoku.

Foto: Profimedia, Vikipedia/javno vlasništvo

Iranci imaju dovoljno uranijuma za 11 nuklearnih bombi

Trampov izaslanik Stiv Vitkof rekao je da su iranski pregovarači njemu i Trampovom zetu Džaredu Kušneru "direktno i bez imalo srama" poručili da kontrolišu 460 kilograma uranijuma obogaćenog na 60 posto, te da su svesni kako bi se njime moglo proizvesti 11 nuklearnih bombi.

Steve Witkoff:



Let me say this, because I forgot this small little detail.



In that first meeting, both the Iranian negotiators said to us directly, with no shame, that they controlled 460 kilograms of 60% and they're aware that that could make 11 nuclear bombs, and that was the… pic.twitter.com/cT9VAfv8PD — Clash Report (@clashreport) March 3, 2026

Iran zapretio Evropi

Iran je danas uputio oštro upozorenje evropskim zemljama da se ne uključuju u rat, poručivši da će se svaki takav potez smatrati "činom rata" i izazvati osvetničke udare na evropske gradove.

Demolirana zgrada u kojoj se bira novi vrhovni vođa

Zgrada u kojoj se sastaju iranski zvaničnici koji će odlučiti o novom vrhovnom vođi zemlje uništena je u vazdušnim napadima, prenose iranske državne novinske agencije.

Skupština stručnjaka, koja ima zgrade i u Teheranu i južno od prestonice u gradu Komu, sastoji se od članova koji pomažu u odlučivanju o tome ko će preuzeti tu ulogu nakon ubistva ajatolaha Alija Hamneija u subotu.

حملات هوایی به ساختمان خبرگان در میدان رسالت #قم pic.twitter.com/bkK5bTV1Y5 — ائتلاف ۱۰ ꪜ 👀 (@etelaf10) March 3, 2026

Zgrada skupštine u Komu sravnjena je sa zemljom u vazdušnom napadu, navode izveštaji.

Svedoci su takođe rekli novinskoj agenciji Rojters da je pogođeno područje u blizini skupštine.

Skaj njuz je potvrdio autentičnost ovog snimka nastalog nakon napada.

Ne zna se ko je sve bio unutra.

(index)

Francuski avioni obezbeđuju baze u ratu na Bliskom istoku

Francuski „Rafali” izveli su operacije obezbeđivanja vazdušnog prostora iznad francuskih baza.

Osveta Irana nakon sahrane ubijene dece

🚨Immediately after the funeral of the children, IRGC launches another barriage of missiles!



Wait….



This time with 3 different Iranian region at particular location in #TelAvivBlast #TheChase #Iran #IranIsraelWar #IranIsraelConflict #IsraelIranWar pic.twitter.com/1osb7p9rdr — Syed Ahmed (@TheCaratGuy) March 3, 2026

Iran sumnja u razgovore sa SAD

Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi izrazio je sumnju u mogućnost razgovora sa Sjedinjenim Državama, tri dana nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zajedničke napade na Iran.

„Za sada smo veoma skeptični u pogledu korisnosti pregovora“, rekao je novinarima Ali Bahreini, ambasador iranske misije pri UN u Ženevi.

Američka vojska objavljuje novi snimak napada

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) objavila je novi snimak napada na iranske lansirne sisteme balističkih raketa.

The Iranian regime is using mobile launchers to indiscriminately fire missiles in an attempt to inflict maximum harm across the region. U.S. forces are hunting these threats down and without apology or hesitation, we are taking them out. pic.twitter.com/gv1SfKCrk4 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 3, 2026

Hoće li biti radioloških posledica? Međunarodna agencija za atomsku energiju: Oštećeni objekti za obogaćivanje uranijuma u Iranu

Međunarodna agencija za atomsku energiju (AIEA) sa sedištem u Beču potvrdila je nedavna oštećenja na ulaznim objektima podzemnog postrojenja za obogaćivanje goriva u Natanzu, u Iranu.

Ugroženi bezbednost i finansije: Rat u Iranu odveo u crveno evropske berze

Rat na Bliskom istoku, kao direktna posledica napada SAD i Izraela na Iran, dovodi do značajnog pada vrednosti na evropskim berzama.

Značajno poskupela nafta: Direktna posledica rata u Iranu

Barel nafte Brent premašio je 85 dolara, dostigavši najviši nivo od jula 2024. godine.

165 grobova za 165 devojčica - evo gde će biti sahranjene ubijene Iranke u napadu SAD i Izraela

MINISTAR spoljnih poslova Irana, Abas Argači, objavio je na društvenoj mreži sliku grobova u kojima će počivati 165 devojčica ubijenih u napadu Irana i Izraeal.

These are graves being dug for more than 160 innocent young girls who were killed in the US-Israeli bombing of a primary school. Their bodies were torn to shreds.



This is how "rescue" promised by Mr. Trump looks in reality.



From Gaza to Minab, innocents murdered in cold blood. pic.twitter.com/cRdJ3BELOn — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 2, 2026

Pogrebna povorka u Iranu za 165 dece ubijene u vazdušnom udaru

Pogrebna povorka za 165 dece ubijene u američko-izraelskom napadu na školu u iranskoj provinciji Hormozgan počela je kada su porodice i građani Minaba izašli na ulice da odaju poslednju počast poginuloj deci, objavio je portal Pres TV.

Kinezi obavili telefonski razgovor sa Iranom

Član Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i kineski ministar spoljnih poslova, Vang Ji, razgovarao je telefonom sa ministrom spoljnih poslova Irana Abasom Arakčijem.

Pogrebna povorka u Iranu za 165 dece ubijene u vazdušnom udaru

Pogrebna povorka za 165 dece ubijene u američko-izraelskom napadu na školu u iranskoj provinciji Hormozgan počela je kada su porodice i građani Minaba izašli na ulice da odaju poslednju počast poginuloj deci, objavio je portal Pres TV.

Žrtve su poginule u napadu na školu Šadžare Tajebeh, osnovnu školu koja se nalazila u dvospratnoj građevini, koja je bila pogođena tokom napada. Na pogrebnoj ceremoniji prisutni su nosili male kovčege i fotografije poginulih učenika.

Poginulo je 165 dece, dok je skoro 100 povređeno. Među žrtvama su i prosvetni radnici i roditelji. Napad, koji je opisan kao teroristički, uništio je školu, a gust dim se dizao iz ruševina zgrade.

Tužilac Minaba osudio je napad kao "zločinački" i "divljački".

Predsednik Irana Masud Pezeškijan izrazio je saučešće, nazvavši napad "izdajničkim i nehumanim", ističući da je to još jedan u nizu zločina koje "agresor čini protiv Irana, zločin koji neće biti zaboravljen".

Do sada je više od 550 ljudi poginulo tokom napada koji su počeli u subotu, podaci su Iranskog Crvenog polumeseca.

KAC OBJASNIO: Evo zašto je izraelska vojska morala da napadne Liban

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da je potez Odbrambenih snaga Izraela (IDF) da napreduje u južnom Libanu izveden kako bi se sprečila "direktna vatra" na izraelske zajednice.

Iran lansirao rakete na američku vojnu bazu u Kuvajtu

Teheran je izveo novi talas napada na objekat koji pripada Sjedinjenim Državama, saopštila je Iranska revolucionarna garda.

Prema video snimku koji je garda objavila, rakete su probile sve američke protivraketne odbrane.

RUBIO PRIZNAO: Preventivno smo napali Iran samo iz jednog razgloga

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio tvrdi je da su SAD napale Iran nakon što su saznale da će Izrael pokrenuti udare, što bi značilo odmazdu protiv američkih snaga, prenosi Gardijan.

CNN OBJAVIO ŠOK PODATKE: Isplivali satelistski snimci nuklearnog postrojenja u Iranu, nije dobro

Satelitske fotografije kompanije za prostornu obaveštajnu delatnost "Vantor", snimljene u poslednjih 48 sati, prikazuju značajnu štetu na nuklearnom postrojenju u Natanzu, najvećem iranskom centru za obogaćivanje uranijuma i jednoj od najosetljivijih vojnih lokacija u zemlji, pokazala je analiza snimaka koju je sprovedao CNN.

Član Skupštine stručnjaka: Izbor Hamenijevog naslednika "neće dugo trajati"

Član iranske Skupštine stručnjaka, zadužen za izbor novog vrhovnog vođe, rekao je da izbor naslednika ajatolaha Alija Hamneija "neće dugo trajati“, objavila je tamošnja agencija ISNA, prenosi Rojters.

Šta je mozaička doktrina Irana?

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao je da Teheran može da izdrži kontinuirane američko-izraelske napade uprkos "obezglavljivanju" komandnog kadra, kao i da je zemlja sposobna da vodi dugotrajan rat.

Avion sa državljanima Srbije sleteo iz Dubaija u Beograd

Posle višednevne potpune obustave saobraćaja usled zatvaranja vazdušnog prostora i bezbednosne krize u regionu, tri najveće zalivske avio-kompanije započele su tokom jučerašnjeg dana ograničeno obnavljanje operacija.

IDF: Ubijen komandant Islamskog džihada u Bejrutu



Izraelske odbrambene snage (IDF) potvrdile su da je u vazdušnom napadu u ponedeljak u Bejrutu ubijen visoki komandant palestinske militantne organizacije Islamski džihad Adham el Osman.

Prema saopštenju IDF-a, El Osman, koji je predvodio ogranak Islamskog džihada u Libanu, bio je meta napada u ranim jutarnjim satima u glavnom gradu Libana, nakon što je Hezbolah lansirao rakete i dronove ka Izraelu, prenosi Tajms of Izrael.

Izraelska vojska tvri da je El Osman godinama obavljao jednu od najviših funkcija u toj organizaciji i da je bio odgovoran za planiranje i izvođenje stotina napada na pripadnike IDF-a i izraelske civile.

Takođe se navodi da je u poslednjem periodu nastavio da iz Libana koordinira brojne napade u ime organizacije, uključujući obuku pripadnika elitnih jedinica Islamskog džihada, regrutovanje operativaca i nabavku oružja.



Vojska Izraela pokrenula vazdušne napade na mete u Iranu i Libanu



Izraelsko ratno vazduhoplovstvo (IAF) pokrenulo je nove vazdušne napade na mete u Iranu i Libanu, saopštila je danas Vojska Izraela.

Kako se navodi, IAF je "počelo ciljane napade na vojne ciljeve iranskog terorističkog režima i terorističke organizacije Hezbolah", prenosi Tajms of Izrael.

Izraelske odbrambene snage (IDF) izdale su juče upozorenje i pozvale na evakuaciju pre vazdušnih napada na zgrade koje koristi Hezbolah u Bejrutu i ​​filijale islamskih banaka Al-Kard al-Hasan koje širom Libana koristi ta militantna grupa.



Izraelska vojska: Uništeno sedište iranskog državnog emitera IRIB u vazdušnom napadu



Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su sinoć da su uništile sedište iranskog državnog emitera IRIB u vazdušnom napadu na Teheran.

U saopštenju se navodi da su izraelski borbeni avioni bacili desetine bombi na zgradu IRIB-a, preneo je Tajms of Izrael.

Izraelska vojska tvrdi da je sedište IRIB-a korišćeno za vojne aktivnosti Korpusa Iranske revolucionarne garde.

Pre napada, IDF je izdao upozorenje za evakuaciji iranskih civila u tom području.

Zgrada IRIB-a već je bila meta Izraela tokom rata u junu prošle godine. Tanjug

Netanjahu: Neće biti beskrajnog rata s Iranom



Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da Sjedinjene Američke Države i Izrael ne vode "beskrajni rat" protiv Irana i da će operacija biti "brza i odlučna".

"Čujem da ljudi govore da ćete ovde imati beskrajan rat - Nećete imati beskrajan rat jer... ovaj teroristički režim u Iranu je na svojoj najslabijoj tački od svog osnivanja. Ovo će biti brza i odlučna akcija", rekao je Netanjahu u intervjuu za Foks njuz.

On je ocenio da će američki i izraelski napadi stvoriti uslove za promenu režima u Iranu, dodajući da Teheran generiše većinu problema na Bliskom istoku i da bi njegov pad otvorio put novim mirovnim sporazumima Izraela sa arapskim i muslimanskim zemljama.

Američki zvaničnici izneli su različite stavove o ciljevima operacije.

Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Pit Hegset ranije je rekao da promena režima nije cilj, već neutralizacija iranskih raketnih, pomorskih i nuklearnih pretnji.

Američki državni sekretar Marko Rubio je naveo je da su SAD pokrenule operaciju "Epski bes" nakon procena da bi Iran mogao da gađa američke ciljeve u regionu, preneo je Tajms of Izrael.

Na tvrdnje da je Izrael uvukao SAD u rat s Iranom, Netanjahu je reagovao uz osmeh, ocenivši takve navode kao "smešne" i istakao da američki predsednik Donald Tramp donosi odluke u interesu Amerike.

"To je smešno. Donald Tramp je najjači lider na svetu. On radi ono što smatra da je ispravno za Ameriku. On takođe radi ono što smatra da je ispravno za buduće generacije", rekao je Netanjahu.



Američka vojska uništila komandne objekte Iranske revolucionarne garde

Američka vojska uništila je komandne objekte Iranske revolucionarne garde (IRGC), kao i iranska mesta za lansiranje raketa i dronova, saopštila je američka Centralna komanda.

"Američke snage su uništile komandne i kontrolne objekte Korpusa islamske revolucionarne garde, iranske kapacitete protivvazdušne odbrane, mesta za lansiranje raketa i dronova i vojne aerodrome tokom kontinuiranih operacija", objavila je Centralna komanda na društvenoj mreži Iks.

Kako su naveli, nastaviće da "preduzimaju odlučne mere protiv neposrednih pretnji koje predstavlja iranski režim".

Centralna komanda je ranije objavila da je američka vojska pogodila je više od 1.250 meta u prvih 48 sati rata protiv Irana.

(Tanjug)

