UROŠ IZABRAO TIM ZA BEOGRAD: Selektor Stevanović izabrao 15 vaterpolista koji će igrati na Evropskom prvenstvu
SELEKTOR vaterpolista Uroš Stevanović je posle duela sa Francuskom na turniru „Kup Trebinja 2026.“izabrao 15 igrača koji će braniti boje Srbije na EP od 10.do 25.januara u Beogradskoj areni.
Medalju će napasti: Radoslav Filipović, Milan Glušac (golmani), Nemanja Vico, Đorđe Lazić (centri), Nikola i Petar Jakšić, Ranđelović, Drašović (bekovi), Ćuk, Mandić, Strahinja i Viktor Rašović, Lukić, Martinović i Dedović (spoljni).
„Delfini“ u prvom kolu grupe C 10.januara igraju sa Holandijom. U ponedeljak, 12.sastaju se sa Španijom, a 14.sa Izraelom. U drugoj fazi prve tri će sa tri najbolje iz grupe A (Mađarska, Crna Gora, Francuska i Malta) formirati grupu B. Dve najbolje izboriće polufinale.
