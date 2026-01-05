Ostali sportovi

UROŠ IZABRAO TIM ZA BEOGRAD: Selektor Stevanović izabrao 15 vaterpolista koji će igrati na Evropskom prvenstvu

Slobodan Krstović

05. 01. 2026. u 21:18

SELEKTOR vaterpolista Uroš Stevanović je posle duela sa Francuskom na turniru „Kup Trebinja 2026.“izabrao 15 igrača koji će braniti boje Srbije na EP od 10.do 25.januara u Beogradskoj areni.

УРОШ ИЗАБРАО ТИМ ЗА БЕОГРАД: Селектор Стевановић изабрао 15 ватерполиста који ће играти на Европском првенству

FOTO: VSS

Medalju će napasti: Radoslav Filipović, Milan Glušac (golmani), Nemanja Vico, Đorđe Lazić (centri), Nikola i Petar Jakšić, Ranđelović, Drašović (bekovi), Ćuk, Mandić, Strahinja i Viktor Rašović, Lukić, Martinović i Dedović (spoljni).

„Delfini“ u prvom kolu grupe C 10.januara igraju sa Holandijom. U ponedeljak, 12.sastaju se sa Španijom, a 14.sa Izraelom. U drugoj fazi prve tri će sa tri najbolje iz grupe A (Mađarska, Crna Gora, Francuska i Malta) formirati grupu B. Dve najbolje izboriće polufinale.

