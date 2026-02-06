„POBIĆU VAS SVE, MAJKU VAM LOPOVSKU!“: Aleksandru (44) ubio komšija, dvoje dece ostalo bez majke (FOTO)

ALEKSANDRA Š. (44) iz Niša ubijena je jutros ispred porodične kuće u Ulici Babičkih odreda.

Foto: J. Ćosin/privatna arhiva

Prema rečima svedoka, jutros oko 7.30 časova čuli su više hitaca i vrisak ženske osobe, za koju se kasnije ispostavilo da je Aleksandra Š. Sumnja se da je poznavala ubicu, koji je u nju ispalio više hitaca iz vatrenog oružja.

Kako saznajemo, Aleksandra je najpre pogođena sa tri hica, nakon čega se napadač udaljio, ali se ubrzo vratio i ispalio još jedan hitac, navodno kako bi se uverio da je žrtva mrtva. Ubistvo je zabeležila kamera sa jedne od obližnjih kuća.

– Čulo se nekoliko hitaca, sigurno više od tri, ali ne mogu sa sigurnošću da kažem koliko – rekao je jedan od komšija.

Nije hteo da ubije prolaznika?

Prema nezvaničnim informacijama, Zločin se dogodio nakon što je Aleksandra odvela dete u vrtić i vratila se kući. Osumnjičeni ju je sačekao i pucao u nju. Navodno je prolazniku koji se zatekao u blizini rekao: „Idi, tebe neću!“.

Jedan Nišlija, koji je dobro poznavao pokojnu Aleksandru Š. (43), tvrdi da joj je D. G., za koga se sumnja da je pucao u nju, duže vreme pretio. Prema nezvaničnim informacijama, muškarac osumnjičen za ubistvo navodno živi u neposrednoj blizini mesta zločina.

– On živi u istoj ulici, ne znam mnogo o njemu. Međutim, bio sam svedok njegovih pretnji upućenih stradaloj komšinici. Ne znam zbog čega, ali stalno joj je pretio. Čuo sam kako govori: „Pobiću vas sve, majku vam lopovsku!“ – ispričao je ovaj čovek, koji je želeo da ostane anoniman.

NIJE BILA SAMA U KOLIMA? Policija je uklonila njeno vozilo sa mesta zločina. Na automobilu su, kako se navodi, polomljena stakla i sa vozačeve i sa suvozačeve strane, zbog čega se veruje da je ubica pucao na žrtvu dok se nalazila u vozilu. Pominje se i mogućnost da je sa osumnjičenim u trenutku zločina bila još jedna osoba, ali za sada nema zvanične potvrde te informacije.

Kako navodi, Aleksandru je poznavao od detinjstva jer je bila dobra prijateljica njegovog sina.

– Igrala je rukomet za Duvansku industriju u Nišu, gde sam ja radio. Stalno nam je dolazila u kuću, bila je mnogo fina. Ima dvoje dece iz dva braka, a prvi suprug joj je stradao u eksploziji bombe. Imala je firmu i bavila se prodajom biljnog sirćeta. Često sam je viđao ujutru kada bih išao u nabavku. I jutros sam krenuo po namirnice kada sam ugledao njeno telo pored automobila. Bilo mi je jasno da je mrtva. Nisam hteo da prilazim, jer sam već ranije bio svedok jedne slične situacije, pa sam se udaljio. U tom trenutku policija još nije bila stigla, nije bilo nikoga pored nje. Ne znam više detalja, niti zbog čega je postojao sukob sa čovekom koji ju je ubio – zaključuje sagovornik.