DRAMA ZA INFARKT: Makabi dobio Zvezdu u neverovatnoj završnici
Crvena zvezda je u Beogradskoj areni dočekala Makabi iz Tel Aviva. Nakon dramatične završnice slavio je gost 82:83. Ovim porazom domaćin je prekinuo seriju od 5 pobeda u nizu.
Košarkaši Crvene zvezde dobro su otvorili duel protiv Makabija. Igrali koš za koš. Međutim, uz 10 skokova u prvoj četvrtini naspram četiri domaćina, Izraelci su uspeli da pariraju.
Dodatna glavobolja Zvezdi bile su i izgubljene lopte.
Ekipa Saše Obradovića imala je blage probleme u organizaciji napada, pa je sabrala šest izgubljenih lopti.
Veliki broj poena Zvezda je primila iz reketa, zbog svega su imali minimalni zaostatak 21:23.
Ne izgleda Zvezda kao u prethodnih pet mečeva koje je dobila.
Gostujući tim postigao je veliki broj lakih poena ispod koša, a crveno-beli ne uspevaju da kontrolišu skok igru.
Upravo tu je i stvorena ova razlika jer je odnos u uhvaćenim loptama je 13:22.
Klark je ubacio 15 poena, dok je Sorkin dodao 11, a Briset 10.
Nvora je jedini dvocifren u Zvezdi i ima 14 poena koliko je imao i posle četiri minuta prve četvrtine nakon 20 minuta 40:49.
Zategla je Zvezda odbranu u trećoj deonici. Poenima Nvore i Monekea napravila seriju 5:0, zanimljivo je da Makabi četiri minuta nije postigao koš, te su se crveno-beli u potpunosti vratili u meč, a trojkom Nvore i poenima Kalinića napravili su seriju 10:2, te tako došli do preokreta - 52:51.
Napad je izgledao tečnije, a Zvezda je uspela i da uhvati i veći broj skokova, te je u odlučujućih 10 minuta ušla uz prednost 67:65.
Dosta neizvesnosti, rezultatske klackalice viđeno je u poslednjoj četvrtini a serijom 8:0 Makabi je otišao na 74:78 na četiri minuta do kraja meča.
U dramatičnoj penal završnici bolje su se snašli gosti koji su na kraju slavili 82:83. Pokušao je Nvora da donese domaćinu pobedu, nakon toga i Kalinić ali nisu uspeli.
ZVEZDA - MAKABI (4/4) 82:83 (21:23, 19:26, 27:16, 15:18)
ZVEZDA: Miler-Mekentajer 2, Miljenović, Batler 16, Davidovac 3, Kalinić 7, Izundu 4, Motijenuas, Bolomboj, Nvora 22, Odželej 11, Moneke 14, Jago 3.
MAKABI: Lundberg 7, Hoard 15, Klark 22, Santos 4, lavi, Sorkin 15, Vriset 14, Rajmen, Dibartolomeo, Dovtin, Hankins, Blat 6
40' Dva poena ppostigao je Moneke - 82:83. Izveo je Sorkin dva penala, promašio je prvo, a i drugo...
39' Odželej je ukrao loptu. Silazna putanja, ipak ne.
38' Pogodio je iz teške situacije Batler - 78:83.
37' Briset pogađa nakon skoka. U teškoj situaciji nalazi se Zvezda 76:83
36' Ife Lundberg poentira, serija 8:0 Makabija. Prekida je Moneke poenima, a Džimi Klark još jednom pogađa za tri.
35' Sorkin sada ubacuje dva penala, nerešeno je - 74:74.
34' Moneke pogađa sada, 74:70, pogađa i Hord.
33' Hord na liniji penala, ubacuje dva poena. Prava rezultatska klackalica trenutno. Poentira i Izundu - 71:70
32' Sada Odželej ubacuje poene, novo vođstvo crveno belih 69:68.
31' Hord pogađa dva - 67:67, potom i penal.
KRAJ TREĆE ČETVRTINE 27:16
30' Odželej pogađa za 67:63. Poentira i Lundberg za konačnih 67:65
29' Prve poene postiže Izundu, potom i Džered Batler za tri - 65:63.
28' Izundu je udario rampu Santosu. Usledio je prekid igre zbog Santosa koji leži pod košem crveno-belih. Batler zatim ubacuje poene u reketu i vraća crveno-bele u vođstvo -60:59.
27' Nesportski faul dosuđen je Zvezdi, tačnije Kaliniću. Potražio je čelendž Saša Obradović. Nisu promenili odluku. Hord pogađa penale, Kalinić ubacuje prvu trojku - 58:59
26' Nastavlja Nvora da rešeta. Pogodio je Blat, pa vratio trojku Nvora, a onda Santos - 55:56.
25' Nvora prvo za tri, pa za dva. Nakon toga ubacuje poene i Nikola Kalinić 52:51.
24' Konačno poeni, ubacio je Čima Moneke uz faul. Pogodio je, sada Nvora za Monekea dodaje - 45:49.
23' Nema poena do sada. Igra se čvrsto u odbrani, a napadači se muče da dođu do poena.
KRAJ DRUGE ČETVRTINE 19:26
20' Miler-Mekentajer ubacio je dvojku, potom i Sorkin - 40:49
18' Sorkin ubacuje trojku, pre toga i Lundberg. Odželej je ubacio dvojku - 37:45
16' Džimi Klark igra utakmicu godine, već je na 15 postignutih poena, dobio je i faul. Promašio je penal
15' Briset pogađa dva, a Odželej dva uz faul 35:33. Potom dva penala za goste, pogodio ih je oba Briset - 35:33. Potom Hord pogađa.
14' Prve poene ubacio je Jago Dos Santos, trojka - 32:28. Odmah odgovara Džimi Klark, ubacio je novu trojku - 32:31.
12' Driset pogađa drugu trojku večeras - 27:28. Odželej pogađa za dva kod crveno-belih.
11' Dejan Davidovac iz teške situacije pogađa trojku, ubacuje svoj 1000. poen u karijeri u Evroligi.
KRAJ PRVE ČETVRTINE 21:23
10' Marsio Santos je pogodio dva penala - 21:20, Odželej potom maši za tri. Preokret, Briset je pogodio za tri 21:23
9' Hord pogađa za dva - 21:18.
8' Lundberg promašuje za tri, a potom Batler upućuje jedan nerezonski šut.
7' Džordan Nvora se večeras pretvorio u Majkla Džordana, pogodio je još jednom, potom se brani Zvezda, a Kodi gubi loptu - 18:14. Mini nalet Zvezde prekinuo je Sorkin, a potom Batler pogađa trojku - 21:16
6' Da baci Nvora lavabo i on bi ušao u obruč. Pogodio je četvrtu trojku - 16:14
5' Klark pogađa osmi poen, potom Sorkin, a zatim treću trojku ubacuje Nvora - 13:12. Džimi Klark još jednom ubacuje poene, deluje da crveno-beli za njega nemaju rešenje - 13:14
4' Čima Moneke pogađa za crveno-bele, potom Mekentajer krade loptu, a Kalinić pogađa trojku koja je "zapalila" Arenu, ipak, gazio je liniju samo dvojka.
3' Džordan Nvora pogađa novu trojku, Sorkin iz reketa vraća gostima vođstvo - 6:7
1' Počela je utakmica. Džimi Klark pogodio je prve poene na meču - 0:2. Potom je pogodio i trojku, a Džordan Nvora ubacio prve poene za Zvezdu - 3:5
UOČI MEČA
19.45 - Iznenađenje za "delije"! Ljubimac Zvezdinih navijača Markus Vilijams došao je da bodri bivši klub
19.23 - Zvezda u duelu sa "Ponosom Izraela" neće moći da računa na pomoć kapitena Ognjena Dobrića. Za sada nije poznato zbog čega reprezentativac Srbije neće igrati, bio je u sastavu za Hapoel.
19.15 - Zvezda igra prvi meč od kada je maskota Pionira - Ljubica uginula. Navijači pozivaju crveno-bele da igraju za nju.
UOČI MEČA
Zvezda je ekipa sa najboljom formom u Evroligi trenutno, nalazi se na šestoj poziciji i ima isti broj pobeda kao i drugoplasirani Olimpijakos.
Pobede je upisivala na ideničan način kao što je to radila i na početku sezone.
Iz dobre odbrane postizani su poeni u tranziciji koji su hranili energiju ekipe. Stekao se utisak da je trener crveno-belih prestao da komplikuje i oslonio se na jednostavna rešenja koja polaze za rukom.
Dešavali su se i u ovim mečevima padove u koncentraciji, uspevao je rival da pravi serije, ali je Obradović pronalazio petorku koja bi vraćala kontrolu nad tokom susreta.
Zanimljivo je da je on u svim susretima koristio sve košarkaše koje je vodio i da je svaki od njih igrao najmanje 10 minuta, čime se održava svežina ekipe.
Makabi je sa 11 pobeda u ovom trenutku daleko od plej-ina, a što se tiče forme u poslednjih 10 mečeva upisao je po pet poraza i pobeda i to jedno za drugim.
Kodi Miler-Mekintajer možda ima najveću minutažu u ekipi i trudi se da se nametne kao figura lidera, ali mu nedostaju pribrane odluke u prelomnim momentima.
Zvezdu su ka pobedama u poslednjim mečevima vodili Džordan Nvora, Džered Batler i Ebuka Izundu.
Nvora je u poslednjih pet duela koje su crveno-beli dobili beležio u proseku 20 poena uz dobre procente šuta i značajno veći angažman u odbrani u odnosu na početak sezone.
Veliki broj tih uhvaćenih lopti bile su u napadu, za nove posede i poene crveno-belih.
