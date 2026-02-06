ZGROZILA I RUSIJU I - MAĐARSKU! Teniserka iz Ukrajine kojoj je Hrvatska u srcu - "naterala" i mađarskog ministra spoljnih poslova da reaguje!

Otkako je rat u Ukrajini izbio početkom 2022, Rusija je dugo, kada se o svetskim sportskim vestima radi, bila spominjana samo kao strana koja trpi sankcije zbog pomenute vojne intervencije. Ali jedna ukrajinska teniserka se (ponovo) pobrinula za drugačije vesti. I iznervirala Ruse, iznova. Ali i Mađare.

U pitanju je Aleksandra Olejnikova, koja je ko zna koji put po redu zapanjila sve u Ruskoj Federaciji.

Kao što su vam "Novosti" već javile ove sedmice, to je učinila najavom da se neće rukovati sa Mađaricom Anom Bondar na turniru u Klužu.

Razlog?

"Putin je zločinac, a ona je išla kod njega i njegovih"

"Znate, Ana Bondar je učestvovala na turniru Trofeji Severne Palmire u decembru 2022. godine - događaju održanom u Rusiji uz otvoreno nepoštovanje međunarodnih sankcija i ograničenja nametnutih državi agresoru. Turnir je finansirao Gazprom, jedan od ključnih finansijskih stubova ruske ratne mašinerije. To su ista sredstva koja Rusija koristi za ubijanje i sakaćenje ukrajinskih žena i dece. To su ista sredstva koja se koriste za uništavanje naših roditelja, braće i muževa koji brane svoje porodice, gradove i sela na svojoj zemlji“, istakla je Ukrajinka.

Olejnikova je naglasila da je Bondarova odluka da igra u Rusiji doneta nakon što je "svet već saznao za masovne zločine koje je ruska vojska počinila" u Buči, Irpinu i Izjumu, kao i "nakon oslobođenja Hersona, gde su otkrivene masovne grobnice, mučilišta i brojni dokumentovani slučajevi mučenja i seksualnog nasilja od strane ruskih trupa".

"Putovati u Rusiju u decembru 2022. da biste igrali na turniru i prihvatili novac koji finansira Gazprom je, sa moralnog stanovišta, ekvivalentno igranju na turniru u nacističkoj Nemačkoj 1941. godine i plaćanju nakitom uzetim od Jevreja ubijenih u logorima smrti Aušvic i Treblinka. To je isto zlo - samo 80 godina kasnije“, rekla je, dodajući:

"Zato ne mogu da se nateram da se fotografišem ili rukujem sa osobom koja je dobila novac iz izvora direktno povezanih sa ratom protiv moje zemlje. Dozvoljavam mogućnost da je Ana napravila grešku kada je donela tu odluku - iako je bila izuzetno ozbiljna. Bila bih spremna da joj se rukujem u budućnosti ako javno prizna ovu grešku, izvini se ukrajinskom narodu i jasno i direktno osudi agresiju Rusije protiv Ukrajine, Rusije kao države agresora i ratnog zločinca Putina.“

Reagovao ministar spoljnih poslova Mađarske!

Peter Sijarto, mađarski ministar spoljnih poslova, bio je zgrožen činjenicom da u isti kontekst Olejnikova stavlja naciste i mađarsku zvezdu tenisa:

- Ovo je pokušaj klevetanja naše Ane Bondar, a pominjanje paralela sa nacizmom više karakterišu ukrajinsku 'sportistkinju' - napisao je Sijarto na društvenim mrežama.

Meč je, podsetimo, odigran bez rukovanja, a Ukrajinka je pobedila osmu nositeljku, Anu Bondar, sa 6:4, 6:4 i tako ušla u svoje prvo VTA četvrtfinale, potom i korak dalje.

A u polufinalu je Olejnikova izgubila od glavnog favorita, Eme Radučanu, sa 2:1 - po setovima je bilo 7:5, 3:6, 6:3 za teniserku koja nastupa pod britanskom zastavom.

Redovno zapanjuje Ruse

Pomenuta Ukrajinka je mnoge Ruse zgrozila zbog onog što je juna 2025. uradila na VTA turniru Brazilu.

Podsetimo, ona je na nadmetanju u Florijanopolisu rešila da nastupa u majici sa reklamom sajta na kome se skupljaju sredstva da vojska Ukrajine nabavi nove vojne dronove.

Ovo reklamiranje nabavke "opreme za ubijanje Rusa" nije joj se desilo prvi put, ali je dosad to uglavnom radila na društvenim mrežama.

Na turniru je otišla korak dalje, pa je rešila da u takvom "dresu" i nastupa.

Olejnikova je u pomenutoj majici nastupila protiv ruske teniserke Alevtine Ibrahimove, posle čega su organizatori VTA turnira u Florijanopolisu zatražili da promeni opremu u kojoj igra.

I, nakon što je u narednom kolu Ukrajinka izgubila od Poljakinje Maje Čvalinske sa 7:6(1), 6:1, te je morala da se spakuje i ode s turnira - rešila je da svoj prkos zbog zabrane da nosi onakvu majicu pokaže svuda gde je.

Odnosno, rešila je da, za početak na svim društvenim mrežama koje koristi, promeni ime.

Sada se više ne predstavlja kao Aleksandra Olejnikova, nego umesto svog imena koristi ime sajta na kome se skupljaju pare za dronove za ubijanje ruskih vojnika.

Po društvenim mrežama je, neretko i u "majicama prijateljskih zemalja", poput Hrvatske, objašnjavala da jedino "uništavanjem ruske štetne sile mogu zaista da se spasu Ukrajinci, ali i spreče budući ruski napadi na okolne zemlje, poput Poljske, Litvanije ili Moldavije".

Sada to čini - noseći ime pomenute internet lokacije gde se novac skuplja za uništavanje "štetnih Rusa".

Aleksandra Olejnikova je, inače, 91. na svetskoj rang-listi.

U poslednje vreme često se bavi antiruskom propagandom, pa je tako bila u majici na kojoj je pisalo:

"Naša rusofobija je nedovoljna"

- Podsetimo se da svakim danom naša rusofobija treba da jača, a mi je moramo pretvoriti u konstruktivnu akciju i donacije Oružanim snagama Ukrajine - poručila je na Instagramu.

Tamo je sada objasnila i zašto sa sobom, čak i u vimbldonskim kvalifikacijama, nosi zastavu jedne ukrajinske vojne jedinice, zadužene za bespilotne letilice.

Kako je isticala, to je zato što je njen tata, umesto da je tada sa njom na Vimbldonu, u ratu sa Rusima, a upravo je njen otac i pomenuti vojni sukob razlog što je Aleksandra Olejnikova rešila da prestane da nastupa za Hrvatsku (godinama živi i trenira u Zagrebu) i, kako je to objavio "24 sata", ponovo igra za Ukrajinu.

