UBLJANKE U FRANCUSKOJ: Odbojkašice Uba u revanš meču 16-finala Kupa CEV gošće Miluza

Slobodan Krstović

02. 12. 2025. u 12:06

ODBOJKAŠICE Uba će u revanš utakmici 16-finala Kupa CEV (19.00) izaći na megdan domaćem Miluzu. Francuskinje su u prvom meču slavile sa 3:1, tako da pulenke Mirjane Musulin moraju da pobede sa 3:0 ili 3:1 i da osvoje "zlatni set", koji se igra do 15 poena, da bi prošle dalje.

УБЉАНКЕ У ФРАНЦУСКОЈ: Одбојкашице Уба у реванш мечу 16-финала Купа ЦЕВ гошће Милуза

CEV (ilustracija)

Naš drugi predstavnik u istom takmičenje, TENT će u sredu (19.00) dočekati Asteriks. Belgijanke su u Beverenu pobedile sa 3:0, tako da i Obrenovčanke čeka isti zadatak kao i Ubljanke.

