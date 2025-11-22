REGIONALNA LIGA U VATERPOLU: Jadran pobedio Crvenu zvezdu u Beogradu

VATERPOLISTI Crvene zvezde poraženi su večeras u Beogradu od ekipe Jadrana iz Herceg Novog rezultatom 14:10 u utakmici 7. kola regionalne Premijer lige.

FOTO: N. Paraušić

Najefikasniji u redovima crveno-belih bio je Veljko Tankosić sa četiri gola. Kod gostiju najbolji je bio Srđan Janović, koji se četiri puta upisao u listu strelaca.

Vaterpolisti Radničkog su u petak u Beogradu savladali Partizan 17:10. U nedelju od 20 časova će igrati Primorac - Novi Beograd i Šabac - Budućnost.

Zvezda je šesta na tabeli sa šest bodova, Jadran je na trećoj poziciji sa 13 bodova.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju