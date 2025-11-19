TO JE TO? Rat u Ukrajini prestaje 31. januara 2026?!

Najnovije vesti vezane za rat u Ukrajini, koji Rusija zove "Specijalna vojna operacija", dolaze iz Njujorka.

Naime, danas će na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija biti razmatrana i rezolucija, na inicijativu nove predsednice Međunarodnog olimpijskog komiteta, Kirsti Koventri, o uvođenju Olimpijskog primirja, što bi, ako se usvoji i bude primenjeno, moglo da dovede do toga da ratna dešavanja u Ukrajini budu prekinuta 31. januara naredne godine, odnosno za manje od dva i po meseca.

Evo o čemu se radi:

Najpre - šta je, uopšte, Olimpijsko primirje?

Olimpijsko primirje je drevna grčka tradicija koja datira iz 8. veka p.n.e. (oko 776. p.n.e.), kada su se ratovi privremeno prekidali kako bi sportisti i gledaoci bezbedno putovali na Olimpijske igre u Olimpiji. Cilj je bio promovisanje mira, bratstva i razumevanja među narodima kroz sport.

Međunarodni olimpijski komitet (MOK) je oživeo ovu ideju 1992. godine, i to pod nazivom "Izgradnja mirnijeg i boljeg sveta kroz sport i olimpijski ideal".

A što baš 31. januar kao mogući kraj rata?

Današnja rezolucija poziva na prekid neprijateljstava "od sedam dana pre otvaranja do sedam dana posle zatvaranja Igara", kako bi se osigurala bezbednost učesnika, zvaničnika i publike, i promovisao mir kroz sport.

A imajući u vidu da su prve naredne Igre - Zimske olimpijske 2026 "Milano - Kortina", te da one počinju 6. februara predstojeća godine, ako se rezolucija usvoji i zaraćene strane se budu pridržavale dravnog običaja - ratna zbivanja bi prestala sedam dana ranije, odnosno poslednjeg dana januara 2026.

Nije ovo samo "mrtvo slovo na papiru"

U savremenom kontekstu, ovakva rezolucija nije samo simbolična – slična inicijativa je pomogla u situacijama poput omogućavanja učešća sportista iz bivše Jugoslavije na Zimskim igrama u Lillehameru 1994. godine, ili u promociji dijaloga između Severne i Južne Koreje na Igrama u Sidneju 2000.

Međutim, nije uvek ni poštovano: na primer, pre nepune četiri godine došlo do kršenja ovog apela tokom početka ruskog napada na Ukrajinu 2022. godine, što je odmah dovelo do sankcija protiv ruskih i beloruskih sportista.

Koventri - žena kojoj je Putin odmah čestitao na izboru

Sama rezolucija će biti predstavljena Generalnoj skupštini UN u 10 sati po istočnoameričkom vremenu (ET), što je 18 časova po našem, srednjoevropskom. Za "uvod" je zadužen Đovani Malago, predsednik Organizacionog komiteta Igara "Milano Kortina 2026", a potom se očekuje i govor Koventrijeve.

Kirsti Koventri, predsednica Međunarodnog olimpijskog komiteta / FOTO: Tanjug/AP

Ona je i bila zadužena za pisanje pomenutog apela članicama Ujedinjenih nacija, u kome se ističe uloga sporta u promociji mira, posebno u vremenima globalnih kriza, i kojim se pozivaju zemlje-članice da podrže bezbedno održavanje predstojećih Igara u Italiji (domaćini su Milano i Kortina d'Ampeco).

Inače, kada je Kirsti Koventri, bivša plivačica iz Zimbabvea i prva žena na čelu MOK-a, izabrana na tu funkciju, odmah joj je čestitku uputio Vladimir Putin, predsednik Rusije.

