Ostali sportovi

KARAĐORĐE JURI DRUGU RUNDU: Odbojkaši iz Topole u Novom Mestu na revanšu u Kupu izazivača

Slobodan Krstović

18. 11. 2025. u 15:00

ODBOJKAŠI Karađorđa sutra (20.00) u revanš meču prvog kola Kupa izazivača u Novom Mestu izlaze na megdan Krki. U Topoli je bilo 3:2 za naš tim. Pobednik će u 16-finala igrati sa Horodokom iz Ukrajine.

КАРАЂОРЂЕ ЈУРИ ДРУГУ РУНДУ: Одбојкаши из Тополе у Новом Месту на реваншу у Купу изазивача

FOTO: OSS

Igrači Crvene zvezde u četvrtak (19.00) dočekuju Ribolu. Crveno-beli su u prvom meču u Kašteli slavili sa 3:2. Pobednik će u 16-finala igrati sa boljim iz duela Mladost - Monakor. Zagrepčani su u Španiji pobedili sa 3:2.

Podsetimo, dalje ide ekipa koja osvoji više bodova. Pobeda od 3:0 i 3:1 vredi tri boda, od 3:2 dva, a poraz od 2:3 jedan. U slučaju da su ekipe poravnate odlučivaće "zlatni set" koji se igra do 15 poena.

