KARAĐORĐE JURI DRUGU RUNDU: Odbojkaši iz Topole u Novom Mestu na revanšu u Kupu izazivača
ODBOJKAŠI Karađorđa sutra (20.00) u revanš meču prvog kola Kupa izazivača u Novom Mestu izlaze na megdan Krki. U Topoli je bilo 3:2 za naš tim. Pobednik će u 16-finala igrati sa Horodokom iz Ukrajine.
Igrači Crvene zvezde u četvrtak (19.00) dočekuju Ribolu. Crveno-beli su u prvom meču u Kašteli slavili sa 3:2. Pobednik će u 16-finala igrati sa boljim iz duela Mladost - Monakor. Zagrepčani su u Španiji pobedili sa 3:2.
Podsetimo, dalje ide ekipa koja osvoji više bodova. Pobeda od 3:0 i 3:1 vredi tri boda, od 3:2 dva, a poraz od 2:3 jedan. U slučaju da su ekipe poravnate odlučivaće "zlatni set" koji se igra do 15 poena.
