USPEH NAJMLAĐIH KARATISTA ZRENJANINA NA KUPU SRBIJE: Šest medalja sjajan rezultat

Б.Г.

17. 11. 2025. u 08:12

Na Kupu Srbije za pionire i nade, održanom u Mladenovcu, najmlađi takmičari Karate kluba Zrenjanin, osvojili su šest medalja, po jednu zlatnu i srebrnu i četiri bronzane.

Karate klub Zrenjanin

Zlato iz Mladenovca doneo je pionir Vasil Jonjev, rođen 2015. godine u kategoriji -35 kilograma, srebro Relja Lagundžija, takođe u konkurenciji pionira rođenih 2015. godine u kategoriji + 45 kilograma, dok su se bronzanim odličjima okitili Nera Gluvakov, pionirka 2015. -37 kg, Lazar Zoranić Drobnjak, u konkurenciji nada 2013. - 42 kg, Branka Milenković nade 2012. - 39 kg i Ana Marija Dumanić, nade 2012. - 54 kg
 
- Uspešnim nastupima na ovom važnom takmičenju, najmlađi članovi našeg kluba, još jednom su pokazali da na njihova dostignuća i zapažene rezultate, možemo računati u godinama koje dolaze, a njihova energija, upornost i sportski duh potvrđuju da je budućnost kluba u sigurnim rukama - naglasio je trener Vladimir Ilić.
 
 

