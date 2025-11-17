USPEH NAJMLAĐIH KARATISTA ZRENJANINA NA KUPU SRBIJE: Šest medalja sjajan rezultat
Na Kupu Srbije za pionire i nade, održanom u Mladenovcu, najmlađi takmičari Karate kluba Zrenjanin, osvojili su šest medalja, po jednu zlatnu i srebrnu i četiri bronzane.
Preporučujemo
SRAMOTA I KRIMNAL! Hitno se oglasio predsednik Crvene zvezde, neće više da ćuti
18. 11. 2025. u 13:02
OBJAVIO KRAJ SA 29 GODINA: Četvrtfinalista Vimbldona završio karijeru!
18. 11. 2025. u 12:50
JOKIĆ I DENVER U NEVERICI! Bivši Nikolin trener Majkl Meloun ima novi posao - i to koji!
18. 11. 2025. u 12:10
KAD VIDI JOKIĆA "NIJE MU DOBRO": Najbolji defanzivac lige nema odgovor za trostrukog MVP-a
NOVO dominantno izdanje Nikola Jokića očekujemo na večerašnjem duelu Minesote i Denvera koji se sastaju u "Target centru" dva sata posle ponoći.
15. 11. 2025. u 13:00
LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske
Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u ponedeljak su završene u evropskim grupama A, G i L, gde su otklonjene i poslednje dileme na temu "ko to s prvog mesta ide direktno na Mundijal, a ko sa druge pozicije u baraž?". Crna Gora i Hrvatska su odigrali takmičarski nebitan meč, ali izazvao je on mnogo, mnogo bure u javnosti. Sa pravom.
18. 11. 2025. u 11:45
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)