UŽIČANKE KOD UBLJANKI: Sutra će se odigrati skoro celo šesto kolo Superlige za odbojkašice

Slobodan Krstović

13. 11. 2025. u 12:20

ZAHUKTAVA se šampionat odbojkašica. Sutra će se odigrati skoro sve utakmice šestog kola Superlige. Pažnju privlače okršaji Uba i užičkog Jedinstva i Spartaka i Železničara. U subotu je derbi kola, pošto vodeći TENT kod kuće čeka goropadni Radnički.

ŠESTO kolo Superlige Srbije za odbojkašice, petak: Beograd – Jedinstvo SP (15.30), Ub – Jedinstvo Už.(18.00), Spartak – Železničar (19.00), Crvena zvezda – Srem (20.00), Leskovac – Partizan (20.00).Subota: TENT – Radnički (19.00).

TABELA: TENT 5 pobeda, Jedinstvo SP 4, Železničar 4, Ub 4, Radnički 4, Jedinstvo Už. 3,Partizan 3, C.zvezda 1, Leskovac 1, Beograd 1, Srem 0, Spartak 0.

