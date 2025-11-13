UŽIČANKE KOD UBLJANKI: Sutra će se odigrati skoro celo šesto kolo Superlige za odbojkašice
ZAHUKTAVA se šampionat odbojkašica. Sutra će se odigrati skoro sve utakmice šestog kola Superlige. Pažnju privlače okršaji Uba i užičkog Jedinstva i Spartaka i Železničara. U subotu je derbi kola, pošto vodeći TENT kod kuće čeka goropadni Radnički.
ŠESTO kolo Superlige Srbije za odbojkašice, petak: Beograd – Jedinstvo SP (15.30), Ub – Jedinstvo Už.(18.00), Spartak – Železničar (19.00), Crvena zvezda – Srem (20.00), Leskovac – Partizan (20.00).Subota: TENT – Radnički (19.00).
TABELA: TENT 5 pobeda, Jedinstvo SP 4, Železničar 4, Ub 4, Radnički 4, Jedinstvo Už. 3,Partizan 3, C.zvezda 1, Leskovac 1, Beograd 1, Srem 0, Spartak 0.
KAKAV OBRAČUN: Dončić protiv Šeja!
VEČERAŠNjI program NBA lige obeležiće duel Oklahoma Siti tandera i LA lejkersa koji se sastaju u "Pejkom centru" tri sata i 30 minuta nakon ponoći.
12. 11. 2025. u 14:15
