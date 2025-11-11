VELIKI USPEH: Zlato za malog Nemanju
Mladi i supertalentovani džudista Banata iz Žitišta, Nemanja Savanović, na jakom i kvalitetnom, međinarodnom turniru u Bečeju, osvojio je prvo mesto, u konkurenciji 450 takmičara iz šest zemalja i preko pedeset klubova.
JOKIĆ REDOVNO DOMINIRA PROTIV SAKRAMENTA: Kingsi postaju omiljeni protivnik najboljem košarkašu današnjice
SRBIN je neverovatno otvorio sezonu, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Denvera i Sakramenta koji se sastaju u "Golden 1 centru" pet sati posle ponoći.
11. 11. 2025. u 13:00
SKANDAL U BEOGRADU: Dete pregaženo u stampedu zbog tuče srpskih navijača (VIDEO)
Sraman događaj potresao je srpski fudbal, a najnovije vesti iz njega - prilično su uznemirile sve ljubitelje "najvažnije sporedne stvari na svetu".
10. 11. 2025. u 15:20
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)