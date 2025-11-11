VELIKI USPEH: Zlato za malog Nemanju

Mladi i supertalentovani džudista Banata iz Žitišta, Nemanja Savanović, na jakom i kvalitetnom, međinarodnom turniru u Bečeju, osvojio je prvo mesto, u konkurenciji 450 takmičara iz šest zemalja i preko pedeset klubova.

- Nemanja je osvojenom zlatnom medaljom porvrdio talenat, veliku želju i odličan rad - naglasio je trener Nikola Savatović, uz napomenu da je na ovom kvalitetnom takmičenju, uspeh ostvarila i Lena Kovačević, osvojivši drugo mesto, a odlični su bili i Staša Popović, Đorđe Rašeta i Mihajlo Grbić, mali džudisti Banata iz Žitišta.