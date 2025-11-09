CRNO-BELI IDU DALJE: Vaterpolisti Partizana u odlučujućem meču kvalifikacionog turnira za Kup Konferencije savladali De Aker

PODVIG vaterpolista Partizana. Crno-beli su posle subotnjeg poraza od litvanskog Zaibasa (13:16) smogli snage da u trećem kolu kvalifikacionog turnira za Kup Konferencije nadigraju favorizovani De Aker iz Bolonje (13:11 – 1:1, 6:3, 4:4, 2:3) i plasiraju se u drugu rundu.

Foto: N. Paraušić

Tri ekipe su turnir završile sa istim brojem bodova, ali su u krugu De Aker i Partizan bili uspšeniji od Zaibasa, koji je na startu turnira izgubio od Italijana sa 21:13. Inače, Litvanci su juče savladali Noekeln iz Berlina sa 16:12.

Partizan je do pobede nad De Akerom predvodio Đokonović sa pet golova.

TABELA: De Aker 6, Partizan 6, Zaibas 6, Noeklen 0.