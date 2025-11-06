RUSIJA U ŠOKU! Nije ni sanjala da će ovo da doživi, a taman je sve krenulo po njenom! Kremlj odmah reagovao

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, a iako su stvari počele da se menjaju na bolje po Ruse - jedna vest o sankcijama sada ih je šokirala.

Naime, odlukom Međunarodne skijaške federacije (FIS) Rusima ne samo da je zabranjeno da učestvuju u kvalifikacijama za predstojeće Zimske olimpijske igre, i ne samo da ne mogu da nastupe kao ekipa, već im je sada zabranjeno da učestvuju uopšte.

Čak ni kao "neutralni sportisti.

Naravno, u Rusiji je isprva zavladao šok...

- Ova odluka nastavlja diskriminatornu politiku protiv naših sportista, koja je u suprotnosti sa osnovnim principom političke neutralnosti utvrđenim u statutu FIS-a - saopštila je Skijaška federacija Rusije.

Ali, nije prošlo dugo, a u Kremlju je rešeno da se uloži žalba međunarodnom Sudu za sportsku arbitražu.

I, danas se Rusija žalila na odluku FIS-a da njenim skijanjima zabrani učešće na Olimpijskim igrama.

„Ministarstvo sporta, Ruski olimpijski komitet i relevantne ruske federacije deluju zajedno kako bi zaštitile prava naših sportista. Poziciju Rusije ojačava nedavna međunarodna pravna odluka o sankanju i bobu, koja je potvrdila diskriminatornu prirodu zabrana. Smatramo da je isključenje ruskih sportista sa međunarodnih takmičenja apsolutno neprihvatljivo i suprotno duhu i principima Olimpijske povelje", navela je pres služba ruskog ministara sporta Mihaila Degtjarjova agenciji RIA Novosti.

- Žalba je već predata Sudu za sportsku arbitražu - istakao je sam ministar Degtjarjov, koji je ujedno i predsednik Olimpijskog komiteta Rusije.

A opet, više je dobrih vesti bilo od početka novembra za ruski sport, nego u mnogim mesecima ranije.

Ponovićemo samo najvažnije:

Veliki povratak - Rusi mogu da se takmiče i u nadmetanjima reprezentacija!

"Vaterpolo će biti prvi timski sport u kome će ruska reprezentacija povratiti pravo da se takmiči pod sopstvenom zastavom i himnom".

Tim rečima je nedavno svoju priču otpočeo ruski "Meš", najavivši da će se dogoditi u narednim mesecima, 2026. godine.

Međutim, već sada, na početku novembra, ruski mediji pod oznakom hitno javljaju:

"Ne samo da se ruski vaterpolo već sada vratio na međunarodnu scenu, već još dve ruske reprezentacije, u dva različita sporta, mogu da se nadmeću".

Da, vaterpolo jeste u ponedeljak postao prva reprezentacija Ruske Federacije koja je dobila dozvolu da se vrati takmičenjima od uvođenja sankcija, a dan kasnije tu dozvolu su dobili i konjički sport, kao i stonotenska selekcija Rusije.

Istina, za početak će Rusi igrati bez nacionalnih obeležja (himna, grb, zastava), ali će, počev od januara, biti u takmičarskom pogonu. Prvi put od uvodnih meseci 2022, kada je nesrećni rat u Ukrajini i počeo.

Evo kako je ruski "Meš" o tome obavestio tamošnju javnost:

"Ruskim i beloruskim konjičkim sportistima je dozvoljeno da učestvuju u ekipnim takmičenjima pod neutralnom zastavom, prema odluci Međunarodne konjičke federacije (FEI).

Oni će moći da se takmiče pod belom zastavom sa pet olimpijskih krugova počev od 1. januara 2026. godine. Ovo je objavila pres služba Ruske konjičke federacije.

Ruskim i beloruskim sportistima je bilo potpuno zabranjeno učešće na takmičenjima koja sponzoriše FEI od 2022. do 2024. godine. Od početka 2024. godine, FEI je dodelio neutralni status konjičkim sportistima, ali samo za pojedinačna takmičenja.

Ranije je Sud za sportsku arbitražu presudio da zabrana našim sportistima na osnovu njihove nacionalnosti predstavlja diskriminaciju. Zatim je dozvolio ruskoj stonoteniskoj reprezentaciji da se takmiči pod neutralnom zastavom. Takođe je najavljeno da će se ruski vaterpolisti vratiti na međunarodnu arenu 2026. godine".

Ali, to nije sve.

Prema pomenutom izvoru, "postoji stopostotna šansa da će se ruska reprezentacija u vaterpolu takmičiti pod trobojkom Ruske Federacije na Olimpijskim igrama 2028. u Los Anđelesu".

Odluku o tome treba da donese nekadašnja FINA, sada Svetska federacija vodenih sportova, ali kada tačno - još nije poznato.

Za Ruse stiže sve više dobrih sportskih vesti (a Ukrajina baš i nije srećna zbog toga)

Međunarodna klizačka unija (ISU) donela je ove godine odluku da ruski takmičari, zasad bez zastava i himne, mogu da učestvuju u tri sporta:

umetničko klizanje

brzo klizanje - klasično

brzo klizanje - na kratke staze

Sve to je pogodilo pravo u srce čelnike ukrajinskog umetničkog klizanja, koji su se obratili saopštenjem za javnost u kome su oštro reagovali na odluku ISU.

"Novosti" vam prenose to saopštenje u celosti:

"Ogorčeni smo! Inogrišete pravdu, savest, ljudskost..."

"Ukrajinska federacija umetničkog klizanja (UFFK) ogorčena je prijemom ruskih klizača na olimpijska kvalifikaciona takmičenja koji aktivno podržavaju krvavi rat koji je njihova zemlja pokrenula u Ukrajini.

Veoma je simbolično što je ISU objavila ovu odluku na dan kada su ruske vlasti brutalno granatirale Kijev, Krivi Rog i druge gradove.

Trenutno Rusija nastavlja svoju ofanzivu punog obima, svakodnevno napredujući po teritorijama koje su ukrajinske po svim normama međunarodnog prava. Civilni objekti su svakodnevno pod vatrom, a civili ginu. Odnosno, trenutno nema pozitivnih pomaka i razloga da se kaže da je Rusija oslabila ili ublažila svoje agresivne akcije. Naprotiv, svakim danom čujemo sve više izjava ruskog rukovodstva o daljim planovima za agresiju, a baš je juče predsednik Ruske Federacije predložio 'iz radoznalosti' da se Kijev udari najnovijim oružjem. Ustupci Rusima u ovakvim okolnostima mogu samo da ojačaju njihovo poverenje u sopstvenu nekažnjivost.

Niko u svetu se više ne zavarava takozvanim neutralnim statusom ruskih sportista, znajući da iza tog statusa stoji ista agresija, neskrivena radost zbog masovnih ubistava Ukrajinaca i prezir prema rivalima u sportskoj areni. To potvrđuju i brojni dokazi koje na adresu ISU stalno dostavlja naša federacija, a koji, kako se ispostavilo, nisu uzeti u obzir prilikom donošenja odluke o prijemu Rusa na takmičenja. Štaviše, svetska organizacija je to uradila u 'tajnom režimu', a da o ovoj nameri nije obavestila UFFK, koji je član ISU, i ne uključivši nas u diskusiju.

Ova odluka je zasnovana na obmani i manipulaciji. Šteta što je u takvoj situaciji ISU krenula putem dvostrukih standarda, s jedne strane izjavljujući podršku Ukrajini i njenim sportistima u ovom strašnom ratu, a s druge strane ignorišući pojmove kao što su pravda, savest i ljudskost...

UFFK smatra odluku ISU-a da primi predstavnike zemlje agresora na olimpijska kvalifikaciona takmičenja neprihvatljivom i nečuvenom i podseća da je sport u Ruskoj Federaciji nastavak državne politike i da se koristi kao sredstvo za ratnu propagandu.

Pozivamo rukovodstvo ISU, uključujući sve članove Saveta ISU, da posete Ukrajinu, posebno uništene infrastrukturne objekte u Harkovu, Hersonu i drugim mestima", navodi se na kraju saopštenja ukrajinske kuće umetničkog klizanja.

Pustili ih iznenada na Svetsko prvenstvo, a oni oduševili

Svetska federacija plivačkih sportova, koja se odnedavno zove "Svetska akvatika", pozvala je Ruse da učestvuju na Svetskom prvenstvu u plivanju u malim bazenima.

Iako su imali samo dve nedelje da se organizuju, pribave sva neophodna dokumenta i stignu u Budimpeštu, takmičari iz Ruske Federacije su zablistali.

Pet zlatnih medalja osvojio je nestvarni ruski junior Miron Lifincev, koji je briljio u seniorskoj konkurenciji i kao pojedinac (dva prva mesta) i kao član štafeta (tri zlatna odličja), a Kiril Prigoda je osvojio tri zlata (u štafetama) i tri srebra (u pojedinačnim nastupima). Četvrto zlato za Rusku Federaciju osvojio je Ilja Borodin, na 400 metara mešovito.

Rusija može od sada da nastupa i u još tri ekipna sporta

Svetska federacija plivačkih sportova donela je nešto ranije ove godine i rešenje da Rusima dozvoli povratak u tri sporta koja se održavaju u bazenima.

Vaterpolo se tada nije spominjao kao sada, ali Rusi i Ruskinje mogu da učestvuju u sledećim timskim sportskim disciplinama:

Sinhrono plivanje

Plivačke štafete

Sinhroni (timski) skokovi u vodu

Jedini uslov koji je ostao na snazi je, poput onog na Olimpijskim igrama u Parizu 2024, da se prilikom nastupa naglasi da su u pitanju "neutralni sportisti".

Ruska trobojka se neće još neko vreme vijoriti nad bazenima, ali će svi znati da su u vodi - ekipe iz Rusije.

Naročito kada se pojave nestvarno uigrane ruske sinhorne plivačice, čiji jedan od nastupa, i to onaj legendarni, njihov poslednji olimpijski, u Tokiju 2021, možete i vi da pogledate:

Dan kada su Ruskinje šokirale svet

Russia's competitive synchronized swimmers at the last Tokyo2020 competition. pic.twitter.com/eR7SxkcGtL — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) August 6, 2024

