NOKAUT ZA OSAM MINUTA: Vaterpolisti Šapca u drugom kolu grupe D Evrokupa izgubili od Savone
VATERPOLISTI Šapca su u drugom kolu grupe D Evrokupa doživeli nokaut od domaće Savone – 12:17 (5:4, 4:3, 2:4, 1:6). „Čivijaši“ u trećem kolu, 13.novembra dočekuju Špandau, koji je u Bukureštu savladao Steauu sa 11:9.
Šapčani su odlično počeli protiv jedne od najjačih italijanskih ekipa. U prvoj četvrtini su poveli sa 4:1, ali je domaćin uzvratio za 5:5. Međutim, Srbi su ponovo nametnuli svoj ritam i sredinom treće četvrtine golom Baraća poveli sa 11:8. I tog trenutka su stali, domaćin se razgoropadio i za osam minuta serijom 6:0 preokrenuo na 14:11. Golove za Šapčane postigli su: Toholj 3, Stojanović 2, Barać 2, Novaković, Stanojević, Mićanović, Mačić i Kovačević.
DRUGO kolo grupe D: Savona – Šabac 17:12, Steaua (Vučinić –, Jauković -) – Špandau (Nikola Kojić 2) 9:11.
TABELA: Savona 6, Špandau 3, Šabac 3, Steaua 0 bodova.
VRAG JE ODNEO ŠALU: Zvezda izgubila prednost u odnosu na Partizan, ponovo imamo borbu za titulu!
NAKON kiksa protiv Radničkog iz Niša (0:0) fudbaleri Crvene zvezde žele što pre da se vrate na pobedničku stazu, a priliku za to imaju večeras u Novom Sadu gde će ih na "Karađorđu" ugostiti Vojvodina. Meč počinje od 18 časova, a pravdu će deliti Pavle Ilić.
30. 10. 2025. u 11:33 >> 11:33
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)