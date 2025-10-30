Ostali sportovi

NOKAUT ZA OSAM MINUTA: Vaterpolisti Šapca u drugom kolu grupe D Evrokupa izgubili od Savone

Slobodan Krstović

30. 10. 2025. u 20:41

VATERPOLISTI Šapca su u drugom kolu grupe D Evrokupa doživeli nokaut od domaće Savone – 12:17 (5:4, 4:3, 2:4, 1:6). „Čivijaši“ u trećem kolu, 13.novembra dočekuju Špandau, koji je u Bukureštu savladao Steauu sa 11:9.

Foto: N.Paraušić

Šapčani su odlično počeli protiv jedne od najjačih italijanskih ekipa. U prvoj četvrtini su poveli sa 4:1, ali je domaćin uzvratio za 5:5. Međutim, Srbi su ponovo nametnuli svoj ritam i sredinom treće četvrtine golom Baraća poveli sa 11:8. I tog trenutka su stali, domaćin se razgoropadio i za osam minuta serijom 6:0 preokrenuo na 14:11. Golove za Šapčane postigli su: Toholj 3, Stojanović 2, Barać 2, Novaković, Stanojević, Mićanović, Mačić i Kovačević.

DRUGO kolo grupe D: Savona – Šabac 17:12, Steaua (Vučinić –, Jauković -) – Špandau (Nikola Kojić 2) 9:11.

TABELA: Savona 6, Špandau 3, Šabac 3, Steaua 0 bodova.

