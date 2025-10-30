MITIĆ NAJBOLJI: Nekadašnji reprezentativac Srbije MVP turnira Balkanske odbojkaške asocijacije
ODBOJKAŠI Steaue iz Bukurešta pobednici su Kupa Balkanske odbojkaške asocijacije i plasirali su se CEV Kup izazivača. Za najboljeg igrača turnira u Kaknju proglašen je naš nekadašnji reprezentativac Mihajlo Mitić, koji sada igra za OFI sa Krita.
Rumuni su savladali Ankaru (3:1), OFI (3:1) i Kakanj sa 3:0. Drugo mesto osvojila je Ankara posle pobeda nad Kaknjem (3:1) i OFI-jem (3:1). Treći su bili Grci, jer su bili bolji od Kaknja - 3:0.
Inače, rumunski tim će se u prvom kolu Kupa izazivača sastati sa azerbejdžanskom ekipom Hilasedičija iz Bakua.
