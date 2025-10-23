ŠOK POTEZ! Najveća nada srpskog sporta prešla iz Partizana u Zvezdu

IZNENAĐUJUĆA vest!

Ivana Ilić jedna od najboljih srpskih sprinterki, vlasnica nekoliko državnih rekorda u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji napravila je šok potez

Kako prenosi "Sportski žurnal", Ivana Ilić će u novoj sezoni nakon tri godine u opremi Partizana, promeniti boje i preći u redove Crvene zvezde!

Najveća nada našeg sprinta će tako krenuti zanimljivim putem, kojim je već išla nekada talentovana sprinterka koja je nedavno završila karijeru Tamara Vuletić.

Ivana Ilić je na početku svoje karijere ispisivala istoriju, tokom 2021. u Talinu na Evropskom prvenstvu do 20 godina osvojila srebrnu medalju na 100 metara, iste godine bila u juniorskoj konkurenciji peta u Najrobiju na Svetskom prvenstvu.

Pod palicom trenera Dragana Dukanca beležila sjajne rezultate, a pre prelaska u redove crno-belih, bila je članica čačanskog kluba ČAAK. Kitila se i Balkanskin titulama dva puta, bila učesnica Evropskih prvenstava, a sada je, prema pomenutim najavama, došlo vreme za promenu.

Prema istim navodina, Obradović će ostati njen trener i sledeće sezone i Ivana Ilić će uprkos prelasku u Crvenu zvezdu živeti u Novom Sadu, kako bi se, sada kao seniorka, posvetila radu i napretku.

