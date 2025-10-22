MENTALNO SMO JAKI: Rukometaši Partizana posle pobede nad Kadetenom ostali u igri za Top 16 Lige Evrope za rukometaše

NIKO nije nedodirljiv u Ligi Evrope za rukometaše Partizana. Crno-beli su u drugom kolu grupe H na praznoj Banjici nadigrali švajcarski Kadeten (29:26) i ostali u igri za Top 16. Beograđani sa mnogo više optimizma očekuje naredne okršaje, a nadaju se da će biti još bolji u trećem kolu, 11.novembra protiv Ademar Leona.

Foto: Profimedia

- Ovo je najbolja partija Partizana ove sezone. Ali, moram prvo da čestitam igračima, jer je mentalno teško izdržati da od februara tri najvažnije utakmice igrate bez publike. Mentalnu energiji nalazimo međusobno, jedne druge hrabrimo, podržavamo. I nismo igrali protiv bilo kog protivnika. Igrači Kadetena imaju ogromno iskustvo igranje ovakvih utakmica, dok je naše dosta slabije. Jako je dobro što smo to iskustvo stekli na pozitivan način - naglašava strateg crno-belih Đorđe Ćirković.

Beograđani su sve vreme vodili, u drugom poluvremenu su imali i plus šest, ali su u finišu popustili što je protivnik iskoristio da se primakne na minus dva.

- Ne može se očekivati da protiv ovakvog protivnika rezultat linerano raste i da se ostvari ubedljivija pobeda. Odlično smo otvorili meč, a slavili smo zahvaljujući odličnoj odbrani. Posle nerešenog rezultata sredinom prvog dela pojavio se golman Trnavac i stekli smo prednost od četiri gola razlike. Možda sam u finišu mogao više da rotiram u toku meča. Instikt mi je govorio da ne menjam igrače kada je kritično, bar dok drugi igrači ne steknu samopouzdanje. Ne zaboravimo da je tim stvoren pre dva meseca, da je desetorica novih - ističe Ćirković.

Ivan Mićić podvlači da je utakmica bila tvrda, da nije bilo mnogo golova za moderni rukomet.

- Kontrolisali smo utakmicu, ušli energično od starta, odbrana je bila na vrhunskom nivou, golmani su imali fantastičan dan, u napadu je sve teklo kada treba. Možda je ovo recept za pobedu u Ligi Evrope. Pokazalo se i koliko nam je nedostajala desna strana u Našicama, tako da se nadam da će ovo da bude zamajac za još bolje partije u nastavku takmičenje - smatra pivotmen Partizana.

Kadeten je u finišu ozbiljnije pripretio kada se primakao na minus dva.

- Švajcarci su počeli da igraju agresivnu odbranu, neki polupresing, golmani su uhvatili dva, tri zicera i zato samo pali. Ali, nismo dozvolili da nas to poremeti, pa smo se vratili na plus pet. Na kraju je Kadeten brzim golovima došao do ovog rezultata, što nas nije omelo da mirno privedemo završnicu meča - kaže Mićić.

Šotić: Fantastičan meč

KAPITEN crno-belih Mladen Šotić nije krio zadovoljstvo posle meča:

- Mislim da smo odigrali fantastičnu utakmicu. Ušli smo posvećeno, ozbiljno, da popravimo utisak iz Našica. Presudilo je naše mnogo veće zalaganje, veća borba. Morala je i da se vrati sreća na našu stranu, koja nas je zaobišla prethodnih mesec dana.

Grupa H

DRUGO kolo grupe H: Partizan - Kadeten 29:26, Ademar Leon - Nekse 28:28. Treće kolo, 11.novembar: Partizan - Ademar Leon, Nekse - Kadeten.

TABELA: Nekse 3, Kadeten 2, Partizan 2, Ademar Leon 1 bod.