ČUVENI SPORTISTA PAO U KOMU POSLE TRENINGA! Izgubio je svest i hitno je prebačen u bolnicu
TUŽNE i zabrinjavajuće vesti stižu iz sveta odbojke.
Poznati iranski odbojkaš Saber Kazemi, odbojkaš Al Rajana onesvestio se u bazenu dok je bio na oporavku od treninga, prebačen je hitno u bolnicu.
Prve informacije nisu bile dobre. Medicinsko osoblje ga je reanimiralo, ali je on ubrzo prebačen u stanje indukovane kome, te lekari prate njegovu situaciju.
Trenutno se nalazi na odeljenju intenzivne nege u jednoj bolncii u Dohi, a pored svih problema, njegovi organi - uključujući srce, pluća i jetru, potpuno su zdravi.
Sejed Milad Tagavi, prvi čovek Odbojkaškog saveza Irana, kontaktirao je ljude iz Katara, te je obavestio javnost da će se uložiti svi napori kako bi se Saber Kazemi vratio normalnom životu.
