Ostali sportovi

ČUVENI SPORTISTA PAO U KOMU POSLE TRENINGA! Izgubio je svest i hitno je prebačen u bolnicu

Новости онлајн

18. 10. 2025. u 12:35

TUŽNE i zabrinjavajuće vesti stižu iz sveta odbojke.

ЧУВЕНИ СПОРТИСТА ПАО У КОМУ ПОСЛЕ ТРЕНИНГА! Изгубио је свест и хитно је пребачен у болницу

Foto: J.S.

Poznati iranski odbojkaš Saber Kazemi, odbojkaš Al Rajana onesvestio se u bazenu dok je bio na oporavku od treninga, prebačen je hitno u bolnicu. 

Prve informacije nisu bile dobre. Medicinsko osoblje ga je reanimiralo, ali je on ubrzo prebačen u stanje indukovane kome, te lekari prate njegovu situaciju.

Trenutno se nalazi na odeljenju intenzivne nege u jednoj bolncii u Dohi, a pored svih problema, njegovi organi - uključujući srce, pluća i jetru, potpuno su zdravi.

Sejed Milad Tagavi, prvi čovek Odbojkaškog saveza Irana, kontaktirao je ljude iz Katara, te je obavestio javnost da će se uložiti svi napori kako bi se Saber Kazemi vratio normalnom životu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEDINI EGO KOJI SE NE OSTAVLJA PO STRANI: 100 odsto prirodni sastojci, 10 milijardi probiotskih bakterija i podrška zdravlju svakog dana

JEDINI EGO KOJI SE NE OSTAVLjA PO STRANI: 100 odsto prirodni sastojci, 10 milijardi probiotskih bakterija i podrška zdravlju svakog dana