DVOMEČ U „SLANOJ BARI“ : Rukometaši Vojvodine u EHF kupu dočekuju STIF sa Farskih ostrva
RUKOMETAŠI Vojvodine će se u 2. kolu EHF Kupa, takmičenju koje su osvojili pre tri sezone, odmeriti sa ekipom STIF Stranda sa Farskih Ostrva a obe utakmice biće odigrane u Novom Sadu.
Naš predstavnik će Farane ugostiti u sportskom centru „Slana bara“, najpre u petak 17. oktobra, a u drugom duelu, u nedelju, 19. oktobra. Obe utakmice počinju u 18 časova a ulaz je slobodan.
-Imamo podatke o protivniku, mladoj ekipi, tipičnom predstavniku skandinavskog rukometa, ali verujem da ne bi smelo da se postavlja pitanje našeg prolaska dalje. Mi bi trebalo dobro da se spremimo i da ulogu favorita potvrdimo na terenu. Igramo dobro u domaćem prvenstvu, prilika da to prenesemo i na evropska iskušenja. Pozivam publiku da podrže naše momke jer oni to zaslužuju – kaže Vladan Matić, trener rukometaša Vojvodine.
